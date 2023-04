Myanmari hunta rünnakus võis hukkuda 100 tsiviilisikut

Myanmari hunta rünnakus võis teisipäeval hukkuda ligikaudu 50 kuni 100 inimest. Alates sõjaväelisest riigipöördest Aung San Suu Kyi valitsuse vastu 2021. aastal on hunta tegevuse tõttu Myanmaris hukkunud tuhandeid inimesi ning mitmed demokraatiameelsed aktivistid on hukatud.

Myanmari valitsev sõjaväeline hunta ründas teisipäeval Kant Balu asulat Sagaingi regioonis, teatas riigi võimult kukutatud valitsuse esindajad. Myanmari varivalitsuse teatel hukkus hunta rünnakus palju tsiviilisikuid, sh lapsi ja rasedaid naisi ning tegu on sõjakuriteoga, vahendas CNN.

Kohaliku meediaväljaande The Irrawaddy teatel pommitas Myanmari hunta sõjalennuk küla kahe lennukipommiga kui kohalikud kogunesid uue hoone avamisele. Myanmari hunta pole veel toimunut kommenteerinud. The Irrawaddy sõnul võib hukkunuid olla üle 50-e, kuid kinnitamata andmetel võis hukkuda ligikaudu 100 inimest.

Myanmaris on peale sõjaväe riigipööret 2021. aasta veebruaris hukkunud tuhanded inimesed. Sõjaväeline hunta kukutas võimult demokraatlikult valitud Aung San Suu Kyi valitsuse ning määras ta 33 aastaks vangi. Myanmari hunta on valitsusvastased protestid maha surunud, vahistanud ajakirjanikke ning hukanud mitmeid demokraatiameelseid aktiviste. Hunta tegevuse on mõistnud hukka ÜRO ja inimõiguslased.