Uue koalitsiooni maksutõusud on tekitanud Eestis tulise diskussiooni. Kes on maksureformi suurimad võitjad ja kaotajad? Millisteks muudatusteks riigil üldse raha on? ETV "Esimeses stuudios" väitlevad täna Mart Võrklaev, Riina Sikkut, Kristina Kallas, Tanel Kiik, Helir-Valdor Seeder ja Siim Pohlak.