Neljapäev on suurema sajuta, aga tuul tugevneb

Neljapäeva öösel lisandub pilvi. Lääne-Eestis sajab kohati ka hoovihma ja võib olla udu. Puhub idakaare tuul 3 kuni 9, pärast keskööd põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 8 kraadi.

Hommik on küll laialdaselt pilvine, aga suurema sajuta. Ida- ja kirdetuul on mandril ja saartel veel mõõdukas, põhjarannikul aga ulatub 12, puhanguti 18 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 8 kraadi.

Päeval katab taevast pilvekiht, sellest tuleb vaid üksikuis paigus vähest vihma. Ida- ja kirdetuul tugevneb puhanguti 13, rannikul 15, Soome lahe ääres kuni 20 meetrini sekundi. Õhutemperatuur on 9 kuni 15 kraadi, põhjarannikul jääb 5 kraadi ümbrusse.

Järgnevatel päevadel dirigeerib ilma kõrgrõhuala. Reedel sajuvõimalus väheneb ja päev on juba selgema taevaga, aga ikka tugeva ida- ja kirdetuulega. Nädalavahetusel tõmbub tuul pisut tagasi. Ilm on jahedapoolne. Selgetel öödel jahtub õhk 0 kraadi ümbrusse ja pisut allagi. Päevad on päikeseküllased ja sooja on 8 kuni 13, tuulisel rannikul jääb 5 kraadi lähedale.