Bloomberg: Putin kiitis isiklikult heaks USA ajakirjaniku vahistamise

Putini heakskiit märtsi alguses toimunud vahistamisele näitab lääne vastu vihasemalt meelestatud tiiva mõjujõu kasvu Kremlis. Asjaga kursis olevate allikate sõnul näeb läänevastane tiib kasvavat vastasseisu USA-ga kui ümberpööramatut protsessi, vahendas Bloomberg.

Gershkovichi vahistamine põhjustas ägeda reaktsiooni USA ja tema liitlaste poolt.

"See peaks olema tõsine äratus mitte ainult USA-le, vaid laiemalt läänele. See viitab sellele, et Putin ei näe enam võimalust naasta stabiilsete suhete juurde läänega," ütles Washingtonis asuva Euroopa poliitika analüüsikeskuse juht Alina Poljakova.

Algatus USA ajakirjaniku arreteerimiseks spionaažisüüdistuse alusel, mida pole juhtunud 40 aastat, tuli Vene julgeolekuteenistuste tippjuhtidelt, märkisid Bloombergi allikad.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov on öelnud, et vahistamine polnud Putini otsus, kuid julgeolekuteenistustel oli selleks täielik õigus. "Nad tegid oma tööd," ütles ta.

Gershkovich peeti kinni Jekaterinburgis FSB agentide poolt. Teda süüdistatakse spionaažis ning teda võib süüdimõistmisel oodata 20-aastane vangistus. Gershkovichi hoitakse Moskvas Lefortovo vanglas ning USA saatkonna ametnikud pole saanud luba teda külastada.

Vastupidiselt Venemaa väidetele on USA välisministeerium öelnud, et Gershkovichi kinnipidamiseks puudus igasugune alus.

USA president Joe Biden vestles teisipäeval Gershkovichi perekonnaga, kinnitades neile, et USA valitsus teeb kõik, mis nende võimuses, et tuua ta koju tagasi nii kiiresti kui võimalik.

Poljakova märkis, et kuivõrd avalikkuse huvi on suur, ei pruugi USA võimudel jääda muud üle, kui Venemaaga asuda läbirääkimisi pidama, mis võib julgustada venelasi võtma pantvange ka edaspidi.

"Venelased on muutumas agressiivsemaks, ja nad on näinud, et kui võtad mõne tuntuma USA kodaniku pantvangi, siis sa saad, mida tahad," lausus ta.

USA ja Venemaa vahetasid eelmisel aastal kaks korda vange, nende hulgas pidi USA korvpallimängija Brittney Grineri vastu Venemaale vastu andma kurikuulsa relvakaupmehe Viktor Bouti.