Ukraina peaprokuröri Andri Kostini sõnul on Ukraina prokuratuur registreerinud rohkem kui 77 000 Ukraina pinnal korda saadetud sõjakuritegu. Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles, et USA president Joe Biden peab sekkuma, et saada Korea suurtükimürsud Ukrainale. Soome ei näe mõtet arutada enda F/A-18 Hornet hävituslennukite Ukrainale annetamist.

Oluline neljapäeval, 13. aprillil kell 07.08:

- Ukraina kaitsejõud tõrjusid peastaabi sõnul ööpäeva jooksul 45 Vene rünnakut ja tulistasid alla kaks drooni;

- Ukraina prokuratuur on registreerinud rohkem kui 77 000 sõjakuritegu;

- Poola peaminister: Biden peab sekkuma, et saada Korea mürsud Ukrainale;

- Soome kaitseminister Kaikkonen: Soome hävitajate Ukrainale andmist pole mõtet arutada.

Ukraina kaitsejõud tõrjusid 45 rünnakut ja tulistasid alla kaks drooni

Ukraina relvajõudude peastaabi hommikuse rindeülevaate kohaselt tõrjusid Ukraina väed viimase ööpäeva jooksul 45 Vene vägede rünnakut ning tulistasid alla kaks Vene Orlan-10 drooni.

Ukraina Peastaabi sõnul tulistasid Vene väed Slovjanski linna pihta kaks S-300 õhutõrjeraketti. Samuti ründas Venemaa Ukrainat kaks korda rakettidega ning 32 korda õhurünnakuga. Samuti tulistati üle 40 korra Ukraina positsioonide pihta mitmikraketiheitjatest. Peastaap rõhutab, et raketi- ja õhurünnakute tõenäosus on jätkuvalt kogu Ukraina territooriumil väga suur.

Vene väed jätkavad kaotustest hoolimata pealetungioperatsioone Lõmani, Bahmuti, Avidijivka ja Marijinka suunal. Ukraina peastaap lisas, et Valgevene relvajõud algatasid enda relvajõudude lahingkontrolli, kuhu kaasata ka reservväelased. Vene väed hoiavad samal ajal sõjalist kohalolu Ukrainaga piirnevas Kurski ja Belgorodi oblastis.

Ukraina peastaabi teatel tegid Vene väed ebaõnnestunud pealetungikatse Bahmuti lähistel Hromovest põhja pool ning Bohdanivka ning Predtšino lähistel. Hromove ja Bohdanivka asuvad Bahmuti linnast loodes. Bahmut on jätkuvalt Vene vägede poolt kolmest suunast ümber piiratud. Predtšino küla paikneb Tšassiv Jarist lõuna poolt Bahmuti varustustee lähistel.

Ukraina prokuratuur on registreerinud rohkem kui 77 000 sõjakuritegu

Ukraina peaprokurör Andri Kostin ütles intervjuus The Washington Postile, et Ukraina prokuratuur on registreerinud rohkem kui 77 000 sõjakuritegu Ukraina pinnal. Kostini sõnul on sõjakuritegude hulgas mitte ainult mõrv, alandamine ja vägistamine, vaid ka eraomandi hävitamine, küüditamine ning ukrainlaste kinnipidamine okupeeritud aladel. Sellele lisandub suures mahus rüüstamine okupeeritud aladel ja teised sõjakuriteod.

Andri Kostin rõhutas, et rohkem kui 99 protsenti sõjakuritegudest ukrainlaste vastu menetletakse ära Ukraina prokuratuuri ja kohtusüsteemi poolt. Kostini sõnul on 305-le isikule esitatud sõjakuritegude osas kahtlustus ning 150 inimesele süüdistus. Ukraina kohtud on praeguseks süüdi mõistnud 30 Vene sõjakurjategijat, kes on pannud toime sõjakuritegusid Ukraina pinnal.

Poola peaminister: Biden peab sekkuma, et saada Korea mürsud Ukrainale

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles kolmapäeval, et Ukraina vajab Lõuna-Korea päritolu suurtükimürske ning see laskemoonatarne saab võimalikuks ainult USA presidendi Joe Bideni isikliku sekkumise puhul, teatas The New York Times.

Mateusz Morawiecki on sel nädalal USA-s ning kohtub USA ametiisikute ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esindajatega. Hiljuti lekkinud USA luureandmete kohaselt võib Poola vahendada Lõuna-Korea suurtükimoona Ukrainale, kuid korealased on sellise plaani osas tõrksad, selgitas The Kyiv Independent.

Kaikkonen: Soome F/A-18 hävitajate Ukrainale andmist pole mõtet arutada

Soome kaitseminister Antti Kaikkonen ütles kolmapäeval, et arutelu võimaliku Soome F/A-18 Hornet hävituslennukite annetuse üle on praegu ebaoluline küsimus. Kaikkonen rõhutas, et Soome kasutab neid lennukeid järgmistel aastatel ise ning seejärel saab nende tööiga läbi, vahendas Yle.

Ukraina esitas märtsi lõpus palve kolmepoolseteks kõnelusteks Kiievi Washingtoni ja Helsinki vahel, et arutada F/A-18 Hornet hävituslennukite tarnet Ukrainale, teatas tollal Helsingin Sanomat.

ISW: Venestamine on Venemaale kahjulik

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul on Kremli venestuskampaania Ukrainas kahjulik Venemaale nii siseriiklikult kui ka välismaal, kuna tugevdab rahvuslikku ideoloogiat ja Vene rahvusvähemuste kriitikat Venemaa sees.

ISW juhib tähelepanu, et Venemaa sõjategevuse tõttu Ukrainas on enda ideoloogiat saanud esile tuua väga jõulised meediategelased, kes on oma arusaamasid projitseerinud nii ukrainlaste kui ka mitte-slaavi Vene vähemuste peale. See trend jätkub tõenäoliselt ka lähiaastatel ilmestama Venemaa siseriiklikku inforuumi.

Mõttekoda rõhutab, et Venemaa suunab relvajõududesse tihti rahvusvähemusi ja migrante ning seetõttu toimub okupeeritud Ukraina alade venestamine nende inimeste poolt, keda omakorda Venemaal püütakse venestada.

ISW mõttekoda kommenteeris ka hiljuti ilmsiks tulnud videot, kus on näha Ukraina sõduri pea maha lõikamine ning juhtis tähelepanu, et paljud Vene sõjablogijad kommenteerisid seda juhtumit. Vene Wagneri palgasõdurite grupeeringuga seotud Telegrami kontod püüdsid seda juhtumit ka õigustada.