Alkoholi ja tubaka kallinemise määr peaks selguma suve alguseks

Tulevane rahandusminister Mart Võrklaev rääkis, et ilmselt jätkub tubakaaktsiisi tõus ka 2024. aasta algusest alates sarnase redeli alusel nagu see varem on toimunud.

"Mõõdukas tempos iga-aastaselt tõuseb. Mis see täpne protsent on, ma veel praegu ei hakka ütlema, sest kõigepealt saame ametisse, istume maha, võtame läbi ja kindlasti arvestame seal ka siis n-ö turuosaliste valmidust või mõtteid või vähemalt kuulame nad ära," ütles Võrklaev.

Alkoholiaktsiis tõusis viimati 2018. aastal ning mõningate alkoholiliikide aktsiise 2019. aastal ka langetati. Võrklaeva sõnul on ka selle aktsiisiga plaanis kokku leppida mõõdukas kasvutempo. Loodetav tulu nii alkoholi- kui tubakaaktsiisi tõstmise pealt on hinnanguliselt 25-30 miljonit eurot aastas.

"Kuna need aktsiisimäärad ei ole lõplikult paigas, siis see on praegu selline hinnanguline summa ja ta võib seal ka kõikuda. Näiteks kui 24. aastast teda jõustada, et kas siis mingid ostud tehakse ära ette 2023? Siis võib see 24. mõju väiksem olla, aga samal ajal 2025 hakkab siis see rütm edasi minema. Seal tuleb natukene nüüd mõelda esmalt, et mis see protsent olema saab ja siis kalkuleerida neid tulusid ja mõjusid," arutles tulevane rahandusminister.

Jätkuva pahede ja tervisealase riskikäitumise maksustamise taga on ka soov vähendada tarbimist ja panustada paremasse rahvatervisesse, ütles tulevane terviseminister Riina Sikkut. 2021. aasta andmete järgi tarbisid Eesti elanikud alkohoolseid jooke ühe täiskasvanu inimese kohta absoluutalkoholiks arvestatuna keskmiselt 11,1 liitrit.

"2018. aastal jõudsime vist ajaloolise miinimumini, kümne liitrini. Rohkem kui liitri võrra on viimastel aastatel see kasv olnud. Eks see on indikatsioon, et tegelikult asjad kuidagi paremaks iseenesest ei lähe," märkis Sikkut.

Ka Sikkut ütles, et aktsiisid nii alkoholil kui tubakal hakkavad kasvavama igal aastal, kuid lauges tempos.

"Aga konkreetset protsenti nii rangelt ei ole kokku lepitud ja see ongi rahandusministri ülesanne ettepanekuga valitsusse tulla. Terviseaspektist vaadates ei ole võimalik tõsta aktsiisi sellisele tasemele, et alkoholist tingitud tervisekahjud ühiskonnale kaoksid. Igasugune aktsiisimäära tõus on terviseesmärkidega kooskõlas, seal ei ole mingisugust sihttaset, mida praegu püüdma minna."

Võrklaev lisas, et plaan on kogu maksupakett, välja arvutud automaks, tuua parlamenti enne riigikogu kevadhooaja lõppu.

"Me selles maksupoliitikas ikkagi prooviks kinni pidada sellest, et kuus kuud enne seaduse kujul teada anda osapooltele, et mis muutused tulemas on, et proovime seda põhimõtet hoida."

Nii Sikkut kui Võrklaev viitasid, et soov on aktsiiside tõstmisel koostööd teha ka Läti kolleegidega, et planeeritavad tõusud käiksid sarnast sammu piiritaguste ideedega. Seesuguse koostöö abil on võimalik vähendada piirikaubanduse taastekkimise riski.