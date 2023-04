USA luureandmete lekitaja töötas sõjaväebaasis

The Washington Post suhtles Pentagoni luurelekete allikaks olnud Discordi jututoa liikmega, kes tuvastas luureandmete lekitaja.

Leht selgitas, et konkreetse Discordi jututoa Thug Shaker Central lõid koroonapandeemia ajal 2020. aastal mehed ja poisid, kelle meeldivad relvad, sõjatehnika ja religioon. Grupis oli ka mees kasutajanimega OG, kes suhtles teiste grupiliikmete jaoks veidrate akronüümide ja argooga.

OG sõnakasutus oli mitme teise grupiliikme jaoks võõras ning paljud ei lugenud tema pikki postitusi, selgitas üks tollase grupi liige The Washington Postile. Samas austas sama allikas OG-d, kes väitis omavat ligipääsu salajasele valitsusteabele, millele lihtinimesed ligi ei saa.

Noor grupiliige luges lehe sõnul sadu OG postitusi mitme kuu jooksul väga hoolikalt. Allika sõnul olid need pea sõna-sõnalt salastatud luuredokumentide ümberkirjutused, mille OG oli oma töökohast sõjaväebaasist koju toonud. Allikas ei tahtnud The Washington Postile täpsustada, millises USA baasis OG töötas.

OG väitis oma Discordi sõpradele, et ta veetis vähemalt osa päevast turvatud rajatises, kus ei tohtinud kasutada telefone ega muid elektroonilisi seadmeid, millega oleks saanud USA salastatud valitsusdokumentidest pilte teha. OG selgitas jututoas teistele ka osa USA valitsusluureterminite tähendusi, näiteks lisas ta oma ärakirjadele, mida tähendab NOFORM märge, mille kohaselt konkreetset luureinfot ei tohi jagada välismaalastega.

OG väitel kulutas ta salastatud dokumentide ümberkirjutamisele tunde, et sealset infot Discordi jututoas edasi jagada. Lehega suhelnud allikas rõhutas, et OG teadis väga selgelt, mida ta teeb selliseid dokumente jagades ning tegu polnud juhusliku lekkega.

Esimeste postituste puhul kirjutas OG USA salastatud luureinfot käsitsi ümber, kuid hakkas hiljem postitama fotosid dokumentidest. The Washington Post selgitas, et allikas, kellega nad suhtlesid, on alaealine teismeline ning nad said temaga vestlemiseks tema emalt loa. Poisi väiteid kinnitas ka üks teine lehega suhelnud endine jututoa liige. Mõlemad allikad väitsid, et teavad OG tegelikku nime ja osariiki, kus ta töötab, kuid ei soovinud seda lehega jagada.

Allikate sõnul ei tundnud kõik Discordi jututoa liikmed OG postituste vastu suurt huvi, mis algset postitajat ärritas, kuna ta kulutas ümberkirjutiste tegemisele palju aega. Seetõttu alustas OG salastatud dokumentidest piltide tegemist, mida ta siis Discordi postitas. OG alustas dokumentide postitamist 2022. aasta lõpus.

USA valitsus algatas hiljuti luurelekete leidmiseks juurdluse. Discord teatas, et teeb õiguskaitseorganitega koostööd. Discordi platvormi kasutavad eelkõige mängurid.

The Washingon Post lisas, et leht on üle vaadanud ligikaudu 300 salastatud USA luuredokumenti, millest enamik ei ole praeguseks avalikkuse ette jõudnud. Samuti on leht saanud koopiad osadest OG postitustest ning audiosalvestise, kus OG-d on kuulda. Samuti on neil ligipääs jututoa salvestistele, kus on näha OG postitusi. Mitme Discordi jututoa liikme hinnangul oli OG nende jaoks isakuju ning vaieldamatult grupi juht, kuna ta suutis nende jaoks ette ennustada olulisi geopoliitilisi sündmusi ning toetas grupi liikmeid.