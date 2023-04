Politsei- ja piirivalveametit juhtiv Egert Belitšev ütles Margus Mullale, et kõigi kohtumisel esindatud riikide jaoks on ühine teema see, kuidas vähendada ohtu ja tõhustada koostööd Venemaa ja Valgevene piirilt lähtuvate võimalike intsidentide korral.