Šveitsi pangad: Venemaale maksude maksmine päädib pangakonto sulgemisega

Šveitsi pangad on asunud hoiatama oma kliente, et kui nad maksavad Venemaale makse, siis nende pangakonto suletakse. Ühe Šveitsi advokaadi sõnul on juba mõne tema kliendi konto sel põhjusel suletud.

Šveitsi pangad on asunud enda Vene kliente hoiatama, et kui nad jätkavad Venemaale maksude maksmisega, siis konto suletakse, teatas RBC tuginedes Šveitsi advokaatidele, kes töötavad Vene klientidega. Sama kinnitas RBC-le üks allikas Šveitsi pangandussektoris.

Advokaadibüroo Leolex juhtivpartner Roman Kudinov kinnitas, et umbes kuu tagasi pöördusid tema poole UBS-i ja Credit Suisse'i kümme klienti. Kõik kliendid väitsid talle, et olid saanud pangatöötajatelt telefonikõne, milles hoiatatakse, et kui ollakse jätkuvalt Vene ettevõtte omanik, mis maksab Venemaale makse, siis tuleb nende pangakonto sulgeda. Kudinovi sõnul on praegused hoiatused veel mitteametlikul tasemel, vahendas Meduza.

Ühe teise Šveitsi advokaadi sõnul on juba mõne tema kliendi pangakontod Venemaale maksude maksmise tõttu suletud. Üks pangandussektori allikas kinnitas, et UBS saatis juba oma klientidele samasisulise hoiatuskirja.

Roman Kudinovi sõnul alluvad Šveitsi pangad tõenäoliselt Šveitsi valitsuse survele