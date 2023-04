Donald Trump nõuab oma endiselt advokaadilt 500 miljonit kahjutasu

USA endine president Donald Trump kaebas kohtusse oma endise advokaadi Michael Coheni. Trump nõuab Cohenilt viiesaja miljoni dollari suurust kahjutasu väites, et Cohen on tema usaldust rikkunud ja levitanud tema kohta valeväiteid. Trump esitas oma kaebuse Miami föderaalkohtule. Kohtule esitatud dokumentides süüdistatakse Cohenit muuhulgas suutmatuses hoida enda kliendisuhet Trumpiga privaatsena.

Michael Cohen andis hiljuti vandekohtu ees tunnistusi ja pärast seda esitati Trumpile süüdistus äridokumentide võltsimises. Cohen töötas Donald Trumpi isikliku advokaadina perioodil kui Trump sai USA presidendiks. 2019. aastal tunnistas aga Cohen, et ta tunneb häbi, et on varem Trumpi heaks töötanud, meenutas Reuters.

Advokaat Michael Coheni advokaat Lanny Davis nimetas Donald Trumpi hagi tühiseks sammuks. Trump on aastate jooksul kaevanud kohtusse mitmeid enda vastaseid. Davise sõnul kuritarvitab endine USA president USA justiitssüsteemi Michael Coheni ahistamiseks ja ähvardamiseks. Cohen väitis varem olles veel Trumpi advokaat, et ta on valmis tegema kõike Trumpi kaitsmiseks. Temast võib aga saada Trumpi vastu suunatud kohtuasjas põhiline tunnistaja.