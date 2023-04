Merivälja muuli arenduse vaidlus jätkub, Tallinn hotelli seal näha ei soovi

Tallinn arutab arendaja Fausto Capitaliga endiselt, mida võib ja saab Merivälja muulile ja ümbrusesse rajada. Peale kohtu suunist, mis pani linna detailplaneeringu menetlusega jätkama, on Tallinn endiselt seisukohal, et hotelli alale rajada pole õige.

Aastaid linna ja arendaja Fausto Capitali vahel kestnud arutelu, mida Piritale Ranna tee 1 krundile ja lähialale ehitada saab, jätkus sel nädalal, kokkuleppest ollakse endiselt kaugel ning kompromissi otsimine jätkub, ütles ERR-ile Pirita linnaosa vanem Kaido Saarniit.

"Me otsime konsensust. Ega praegu head lahendust polegi. Arendajal on oma nägemus, linnal on kohalike elanikega oma nägemus. Linna poolt saame öelda, et sadamahoone oleks okei ja restoran, aga hotelliruumid on hetkel meile vastuvõetamatud," lausus Saarniit.

Kinnistule soovis Fausto Capital ehitada kolmekorruselise jahisadama koos restorani ja hotelliruumidega. Planeeringule olid vastu nii Pirita linnaosavalitsus kui kohalikud elanikud. Muinsuskaitseamet soovis, et alal säiliks ja võetaks linna poolt kaitse alla kunagine ootepaviljon ja muul.

Saarniidu sõnul käibki suurim vaidlus ehitiste mahu üle. Kohtumisel lepiti kokku, et järgmiseks käivad nii arendaja kui ka linn välja omapoolsed konkreetsed ettepanekud.

"Kohtumisel jäi mul arendaja jutust mulje, et ta on ka nõus paindlikkuseks, aga kas see paindlikkus rahuldab kohalikku kogukonda ja linna, see on küsimus. Menetlus käib edasi, praegu oleks vara midagi muud öelda," lausus Saarniit.

Tallinna linnavalitsus tunnistas mullu detsembris kehtetuks oma korralduse, millega 2021. aasta sügisel lõpetati Ranna tee 1 kinnistu ehk niinimetatud Merivälja muuli ja lähiala detailplaneering. Põhjuse andis selleks kohtu suunis, millega kästi linnal ja arendajal Fausto Capitalil kompromissi otsida. Fausto Capital ja Tallinna linnaplaneerimise amet jõudsid kokkuleppele, et Tallinn tühistab korralduse ning sel juhul loobub arendaja kaebusest.

Fausto Capital kaebas detailplaneeringu lõpetamise kohtusse mullu oktoobris.

Saarniidu sõnul pole välistatud, et vaidlus ka tulevikus kohtusse jõuab, kuid linn ega elanikud ei ole tegelikult selle vastu, et alale midagi ehitatakse.

"Tegelikult elanikud ja linn ootasid, et sinna midagi tuleks. See vana bussiootepaviljon, see on ju tegelikult väga kihvt ja sellest saaks väga kihvti asja edasi arendada. Ega kohalik elanikkond pole üldse selle vastu, et sinna tuleb väike kohvik või väike restoran. Ja ka linn ei soovi, et sinna üldse midagi ei tuleks. Kole on see plekiga üle löödud vana ootepaviljon. Hotell aga ajaks selle asja suureks, väga suureks, siis tuleksid juba mitmed korrused peale," rääkis Saarniit.

Ranna tee 1 ja lähiala detailplaneeringu koostamine algatati üle seitsme aasta tagasi.