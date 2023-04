Tupperware on kokkuvarisemise äärel

Uudisteagentuur Bloomberg teatas, et legendaarne plastikanumate tootja Tupperware võib lõpetada äritegevuse.

Tupperware teatas, et firma on rahalistes raskustes ja kahtleb oma jätkamise võimalikkuses. Tupperware palkas finantsnõustajad ja firma peab läbirääkimisi potentsiaalsete investoritega, vahendas Bloomberg.

Tupperware on legendaarne firma, mille toodetud anumaid kasutas ka Suurbritannia kuninganna. Firma müük on aga viimaste aastate jooksul vähenenud, kuna tarbijad kulutavad vähem raha.

Firma müük kasvas pandeemia ajal, kuna inimesed jäid koju ja tegid endale ise süüa. 2020. aasta viimases kvartalis oli firma käive umbes 500 miljonit dollarit, 2022. aasta viimases kvartalis oli see aga ainult 300 miljonit dollarit.

Tupperware teatas seetõttu, et suurenenud laenukulude tõttu ei pruugi firmal lähiajal olla piisavalt likviidsust. New Yorgi börsil noteeritud firma aktsia langes poole võrra pärast hoiatust, et firma võib tegevuse lõpetada.

Tupperware brändi töötas 1946. aastal välja Earl Tupper. Bränd oli tuntud oma Tupperware pidude poolest. Esimene pidu toimus juba 1948. aastal. Firma julgustas siis naisi pidusid korraldama ja tooteid oma kodus müüma. Hiljem hakkasid sarnast skeemi kopeerima ka teised ettevõtted.

Meedia teatel hoidis endine Suurbritannia monarh Elizabeth II oma hommikusöögihelbeid Tupperware nõudes.