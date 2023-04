Lääne prefektuur avas navigatsioonihooaja

Kuigi kevade alusest pole palju möödas, tunnetab Pärnu jahtklubis igal sammul, et suvi pole enam kaugel. Tauno Kangro skulptuur "Kihnu Jõnn" on oma tavapärasest paigast eemale tõstetud, et ta tööd ei segaks. Paarkümmend meetrit eemal aga tõstavad politseinikud oma kaatrid vette. Selleks on juba paras aeg, sest kalapaate liigub jõel ja merel päris palju, peagi lisanduvad niisama lõbusõitjad, seega tuleb patrullimisega algust teha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pärnu politsei merepääste- ja piirikontrolligrupi juht Janek Pinta ütles, et tegemist on rõõmsa päevaga. "Lükkame oma paadid talvekorterist vette. Saan rääkida, et täna siit Pärnust lähevad vette Saaremaa paat ja Pärnu paat, homme siis Tallinnast paneme vette Hiiumaa paadi. Lääne prefektuur alustab oma navigatsioonihooaega. Suur muutus on see, et 1. jaanurist meie suured laevad läksid kaitseväe alla, nii et merepiiri me enam ei valva," rääkis Pinta.

Nii patrullivad politseikaatrid merealadel ja teevad päästetöid. Ja fookuses on kahtlemata Pärnu jõgi, kus suvel on väga palju veesõidukeid.

Pinta toonitas, et politsei kontrollib aluste dokumente ja muidugi peavad laevajuhil ka vastavad paberid olema. Ja päästevestid on kohustuslikud. Pärnu jahtklubi jahid aga seisavad veel kail ja ootavad vettetõstmist.

Pärnu jahtklubi kommodoor Alari Akermann ütles, et jahtide arv kasvab iga aastaga.

"Eelmine aasta lisandus kümme ja on kuulda, et sel aastal tuleb ka kümme. Kokku on meil praegu 143 alust, neist 103 on purjejahid ja ülejäänud mootorsõidukid. Kõik on kaine mõistusega ja kogenud purjetajad. Ja eks jahtklubi teeb ka kõik selleks, et koolitada purjetajaid, väikelaevajuhte ja kogu selle asja juurde käib ka ohutustehnika," lausus Akermann.

Jahtklubi hooaeg algab 6. mail.