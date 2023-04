Narvas seiskus sõja tõttu uue kortermaja ehitamise plaan

Ehitusele jõudis arendajatest kõige lähemale Vallikraavi kinnisvara. Narva ilusaimate vaadetega krundile kavatsetakse rajada tervelt viis kortermaja. AS Vallikraavi Kinnisvara juhataja Indrek Rentel ütles, et esimene neist pidi tänavu juba valmis saama, kuid ehituse seiskas sõda ja ilusast vaatest osutus tähtsamaks agressorriigi lähedus.

"Kui meil algselt plaan oli see, et me finantseerime selle ehituse nii omavahenditest kui pangalaenuga, siis selle sõja puhkedes pangalaenu pidime kohe ära unustama. Pankade finantseerimine ei tulnud seal enam kõne alla. Et seda ehitust alustada, peab meil olema omavahendeid nii palju, et me suudame selle ehituse omavahenditega ära katta. Panime selle projekti seisma, sõda kestab ja meil seda kindlustunnet hetkel veel ei ole. Tahame sügiseks ilmselt paika panna kuupäeva, kuna me hakkame ehitama," rääkis Rentel.

Täit selgust ei ole, kas piirilinnas on üldse võimalik müüa 3000-eurose ruutmeetri hinnaga kortereid. Sama hinnaklassiga väiksemaid kortermaju on ehitatud naaberlinna Narva-Jõesuusse, kuid Narva poole need arendajad ei vaatagi.

OÜ Real Estate Consulting juhatuse liige Pavel Ivanov ütles, et kui Narva-Jõesuus saab taolist hinda küsida, sest seal on meri, mets ja inimesed on valmis ka sellist hinda maksma, siis Narvas on see väga riskantne.

"Korterite müügihind jääb omahinnale alla. Paljud ehitusmaterjalid tuuakse Tallinnast, paljud spetsialistid tulevad Tallinnast. Ekslik on arvata, et Tallinnas on ehitamine kallim ja siin odavam. Tegelikult on kõik vastupidi," rääkis Ivanov.

Pavel Ivanovi arvates muutub olukord siis, kui Narva elanike sissetulek ja laenuvõime kasvavad. Vallikraavi kinnisvara juhi Indrek Renteli hinnangul võiks Narvas siiski leida ostjaid ligi paarisajale kaasaegsele korterile.