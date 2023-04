Ukrainas on vaja demineerida rohkem kui 174 000 ruutkilomeetrit. Ukraina eriteenistused saavad iga päev teateid inimestest, kes saavad lõhkekehade tõttu kas viga või hukkuvad. Šveitsi lubas anda Ukrainale 1,5 miljardi frangi eest abi mitme aasta peale. Ukraina president Volodõmõr Zelenski määras Sumõ ja Luhanski oblastile uued kubernerid.

Oluline reedel, 13. aprillil kell 6.49:

- Ukraina peastaap: Bahmutis ja Marinkas jätkuvad rasked lahingud;

- Ukrainas on vaja demineerida rohkem kui 174 000 ruutkilomeetrit;

- Šveitsi lubas Ukrainale 1,5 miljardi eest abi.

Ukraina peastaap: Bahmutis ja Marinkas jätkuvad rasked lahingud

Ukraina kaitsejõudude peastaabi hommikuse rindeülevaate kohaselt tõrjuti viimase ööpäeva jooksul 49 Vene vägede rünnakut Ukraina positsioonide vastu. Vene vägede peamine fookus on jätkuvalt Lõmani, Bahmuti, Avidijivka ja Marinka suund. Kõige ägedamad lahingud on Bahmutis ja Marinkas.

Ukrainas on vaja demineerida rohkem kui 174 000 ruutkilomeetrit

Ukraina hädaabiteenistuse esindaja Oleksandr Khorunžõ ütles neljapäeval, et aprilli seisuga tuleb Ukrainas demineerida ligikaudu 174 000 ruutkilomeetrit, vahendas Suspilne. Kõrvutuseks Eesti pindala on 45 228 ruutkilomeetrit.

Oleksandr Khorunžõ sõnas, et nad saavad iga päev teateid lõhkekehade tõttu viga saanud või hukkunud inimest. Kõige enam on mineeritud Hersoni oblast, osaliselt Mõkolajivi oblast, Zaporižžja oblast, Donetski oblast, Sumõ oblast, Tšernihivi oblast ja Kiievi oblast.

Šveitsi lubas Ukrainale 1,5 miljardi eest abi

Šveits valitsus otsustas eraldada Ukrainale 1,5 miljardi Šveitsi frangi väärtuses finantsabi 2025. aastat 2028. aastani, teatas Swiss Info. Aastatel 2023 ning 2024 eraldab Šveits 300 miljoni Šveitsi frangi väärtuses abi Ukrainale.

Šveitsi föderaalnõukogu sõnul on toetus mõeldud kasutamiseks valdkondades, kus Šveitsil on ekspertiis, sh varjendid koolidele, haiglate ja energiataristu remont ning väikelaenud põllumajandusettevõtetele ja demineerimine. Šveitsis on ka rohkem kui 75 000 Ukraina sõjapõgenikku.

Zelenski määras Sumõ ja Luhanski oblastile uued kubernerid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski määras Luhanski ja Sumõ oblastile uued kubernerid. Luhanski oblastit hakkab juhtima Arem Lõsohor ning Sumõ oblastit Volodõmõr Artiukh. Artiukh teenis varem 37 aastat Ukraina relvajõududes. Lõsohor oli varem Žõtomõri oblasti politsei asejuht, selgitas The Kyiv Independent.

Volodõmõr Zelenski vabastas Sumõ oblasti kuberneri ametist 24. jaanuaril ning veel seitse kuberneri vabastati ametist 14. märtsil.

Zelenski tõi esile Ukraina kaitsetööstuse saavutused

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tõi oma regulaarses õhtuses videopöördumises esile Ukraina kaitsetööstuse, mis on aidanud luua Ukrainale relvastust, mürske ja tehnikat ning rakette. Zelenski sõnas, et paljudest positiivsetest arengutest kaitsetööstuse vallas ei saa lähemalt rääkida. Ukraina president meenutas, et aasta tagasi uputas Ukraina enda välja arendatud Neptuni rakettidega tollal Vene Musta mere laevastiku lipulaeva Moskva.