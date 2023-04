Kulla hind on rekordtaseme ligi

Kulla hind jõudis neljapäeval selle aasta rekordtasemele. Väärismetalli hinna viis üles investorite uskumus, et inflatsioon püsib edaspidi kõrge, selgitas The Wall Street Journal.

Kõige aktiivsemalt kaubeldavad kulla futuurid tõusid 2055,30 dollarini ühe troiuntsi kohta. Üks troiunts on ligikaudu 31,19 grammi. Teisisõnu on kulla hind 13 protsenti kõrgemal tasemel kui aasta tagasi. Kulla hinna rekordtase saavutati samas 2020. aastal.

Mõned investorid peavad kulda heaks riski maandamise meetmeks kõrge inflatsiooni puhul. Kulla ostmise puhul on sellises olukorras eeldus, et selle metalli hind püsib kui samal ajal teiste varade väärtus langeb. Samas on viimaste andmete kohaselt inflatsioon USA-s aeglustunud.

Kulla hinna tõus näitab, et investorid panustavad, et Föderaalreserv ei tõsta edaspidi nõnda tugevalt intressimäärasid ja seda isegi siis kui inflatsiooninäitajad ületavad oluliselt keskpanga poolt sihiks võetud kahe protsendi inflatsiooni taset. See omakorda tuleneb murest, et USA võib olla nõrgemas positsioonis kui seni on tundunud. Kuigi tööturg on endiselt tugev, siis pani eelmise kuu panganduskriis mitmed inimesed muretsema.

Juhul kui Föderaalreserv ei otsusta tulevikus enam intressimäärasid tugevalt tõsta ning inflatsioon jätkub, siis soosib see kõrgeid kulla hindu.