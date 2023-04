USA Florida osariik keelustas abordid pärast kuuendat rasedusnädalat

USA Florida osariik võttis vastu seaduse, mis keelab abordid pärast kuuendat rasedusnädalat ning Florida osariigi kuberner Ron DeSantis andis sellele oma allkirja, muutes eelnõu seaduseks.

DeSantis on väljendanud soovi kandideerida USA presidendiks vabariiklaste erakonna nominendina. Presidendiks kandideerimise soovist vabariiklaste parteis on teatanud ka endine president Donald Trump.

Ron DeSantis väitis, et uue seaduse (Heartbeat Protection Act) abil suunatakse enam ressursse noorte emade ja perede toetuseks. Seni kehtinud seaduse kohaselt oli abort Florida osariigis keelustatud alates 15. rasedusnädalast, selgitas Reuters.

Valge maja on Florida seaduse karmilt hukka mõistnud. USA valitsuse hinnangul on uus seadus äärmuslik, ohtlik ja rikub räigelt inimeste põhiõigusi.

Kolmapäeval valmis saanud Reuters/Ipsos küsitlusuuringu kohaselt on ligikaudu 50 protsenti ameeriklasi tugevalt või mõningal määral vastu võimalikule kuuenda rasedusnädala pealt kehtima hakkavale üleriiklikule abordikeelule. Samuti on sellele vastu 44 protsenti vabariiklaste valijatest. Sama küsitlusuuringu kohaselt ütles 43 protsenti vabariiklastest, et nad ei pruugi hääletada poliitiku poolt, kes piirab ligipääsu abordile.

USA-s on hiljuti tekkinud abordi teemal suuremad juriidilised vaidlused, kuna eri kohtunikud tegid abordiravimi mifepristooni osas vastukäivad otsused, mistõttu see küsimus võib edasi liikuda USA ülemkohtusse. Hiljutise Pew Research Centeri küsitlusuuringu kohaselt toetab rohkem kui kaks kolmandikku ameeriklastest, et meditsiiniline abort ehk abort ravimi abil, oleks seaduslik.

2022. aastal avaldatud Pew küsitlusuuringu tulemuste järgi usub kaks kolmandikku vabariiklaste valijatest ning erakondliku eelistuseta valijatest, et karmimad abordiseadused vähendavad abortide arvu. Ainult peaaegu pooled (49 protsenti) demokraatide valijatest ja demokraatide poole kalduvatest valijatest usub sama. Kõige enam usuvad seda vabariiklaste valijatest mehed (71 protsenti), kellele järgnevad vabariiklastest naised (63 protsenti), demokraatide valijatest mehed (56 protsenti) ning demokraatide valijatest naised (45 protsenti).