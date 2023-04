Slovakkia keskpanga juht mõisteti altkäemaksu andmises süüdi

Slovakkia keskpanga juht Peter Kažimír mõisteti aprillis Slovakkia erikriminaalkohtu poolt altkäemaksu andmises süüdi ning peab maksma trahvina 100 000 eurot või veetma kaks aastat vangis, vahendas Politico. Peter Kažimír väitis, et ta pole milleski süüdi.

Peter Kažimír on varem olnud ka Slovakkia valitsusminister. Kažimír esindades Slovakkia keskpanka osales ka Euroopa Keskpanga nõukogu töös, mis muuhulgas otsustab intressimäärade üle eurotsoonis.

Slovakkia prokuratuuri teatel süüdistatakse endist keskpanga juhti korruptsioonis, mis on seotud mitmete ettevõtete maksuauditiga. Riigi peaminister Eduard Heger kutsus Kažimíri ametist taanduma. "On vastuvõetamatu, et inimene, kes mõistetud kohtus altkäemaksu andmises süüdi jääb selle austatud organisatsiooni juhiks," ütles Heger pressikonverentsil Reutersi teatel.

Peter Kažimírist sai Slovakkia keskpanga juht neli aastat tagasi. Enne seda oli ta endise peaministri Róbert Fico Smer-SD erakonna nimekirjas ning oli kas rahandusminister või asepeaminister aastatel 2006 kuni 2019.

Róbert Fico kaotas võimu 2020. aastal ning Slovakkia politsei algatas peale seda juurdlused mitme Slovakkia oligarhi, endise poliitiku ja kõrgema riigiametniku vastu, keda süüdistatakse korruptsioonis ja seda eelkõige seoses avalike hangete ning käibemaksupettusega.

Slovakkia on alates 2004. aastast Euroopa Liidu ja NATO liige. Euroopa Keskpank ei soostunud Politicole olukorda kommenteerima