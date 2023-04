Otse laupäeval kell 14: eksperdid juhatavad, kust vaimse tervise abi saada

Vaimse tervise valdkonna hinnatud eksperdid esitlevad laupäeval ühisloominguna valminud raamatut "Kriis - mis siis?!" ning nende osalusel toimub ka vestlusring teemal "Kuidas Eesti noored on saanud kolme aasta kriisidega hakkama?". ERR-i portaalis näeb vestlusringi algusega kell 14 otsepildis.

Vestlusringis osalevad psühholoog ja perenõustaja Gea Ashilevi, koolipsühholoogid Kairi Kull ja Auli Andersalu-Targo, sotsiaalteadlane ja vaimse tervise teemalise Eesti inimarengu aruande peatoimetaja Merike Sisask, poliitik ning endine haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Vestlust juhib Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.

Värske inimarengu aruande järgi on Eesti noorte vaimse tervise probleemid suurenenud. Enam kui kolmandik 11-15-aastastest tüdrukutest ja viiendik poistest on kurvad või masendunud sagedamini kui kord nädalas. Samuti on Eesti noored kurvemad või masendunumad kui naaberriikide noored.

"Viimaste aastate kriisid on jätnud sügava jälje noorte vaimsele tervisele. Pidev kriisisituatsioonis elamine andis vaimse tervise ekspertidele tõuke kirja panna kriisidega kohanemise käsiraamat noortele ja kõigile, kes soovivad noori mõista ja neid vaimse tervise raskuste korral toetada," selgitas Anna-Kaisa Oidermaa.