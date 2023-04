Vene Vaikse ookeani laevastik alustas erakorralisi õppusi

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu teatas reedel, et riigi Vaikse ookeani laevastik alustas erakorralisi õppusi.

Kreml väitis, et õppuste eesmärgiks on arendada Venemaa relvajõude, vahendas The Moscow Times.

Šoigu ütles, et Vaikse ookeani laevastik on president Vladimir Putini korraldusel kõrgendatud valmisolekus.

"Eesmärgiks on hinnata väejuhatuse seisukorda ning tõsta selle ja vägede valmisolekut korraldada missioone kõigil strateegilistel suundadel," ütles Šoigu.

Õppuste läbiviimist juhib Venemaa mereväe juht admiral Nikolai Jevmenov.

Peking teatas reedel, et Hiina kaitseminister sõidab pühapäeval Venemaale. Hiina ja Venemaa on mõlemad väljendanud "muret", et NATO suurendab oma sõjalist kohalolekut Vaikse ookeani piirkonnas.

Venemaa Vaikse ookeani laevastiku peakorter asub Vladivostokis.