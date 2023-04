Eesti Energia tõi juhatusse ka Enefit Poweri juhi

"Otsus tuua Enefit Poweri esindaja Eesti Energia juhatusse tuleneb asjaolust, et Enefit Power on Eesti Energia suurim tütarfirma, kus on lähiaastate vaates ees ka suurimad väljakutsed," ütles ettevõtte juhatuse esimees Andrus Durejko.

Vainola liitus Eesti Energiaga 2014. aastal juhatuse liikmena. 2021. aastast on ta energiatootmisettevõtte Enefit Power juhatuse esimees. Varem on Vainola töötanud Empower grupi juhtkonnas ja kuulunud Eesti Liinirongide nõukogusse.

Vainola juhatuse liikme volitused algavad 14. aprillilil ja lõppevad 2026. aasta märtsi lõpus. Samal ajal jätkab ta tööd Enefit Poweri juhina.

Enefit Power on Eesti Energia kontserni kuuluv ettevõte, mis tegeleb elektri, soojuse ja vedelkütuste tootmisega ning põlevkivi kaevandamisega.

Eesti Energia juhatuse valib nõukogu. Aprillist ametisse astunud juhatuse esimees on Andrus Durejko ning juhatuse liikmeteks Kelli Toss-Kaasik, Marlen Tamm, Kristjan Kuhi, Raine Pajo ja Andres Vainola.