JPMorgani kasum kasvas esimeses kvartalis 52 protsenti

USA suurpank JPMorgan teatas reedel, et panga kasum kasvas esimeses kvartalis aastavõrdluses 52 protsenti.

JPMorgani kasum oli 12,62 miljardit dollarit. Aasta tagasi samal perioodil oli panga kasum 8,28 miljardit dollarit, vahendas The Wall Street Journal.

Panga käive kasvas 25 protsenti ehk 38,5 miljardi dollarini. Analüütikud eeldasid, et panga käive küündib esimeses kvartalis 36,13 miljardi dollarini.

JPMorgani tegevjuht Jamie Dimon ütles, et USA majanduse olukord on hea ja tarbijad jätkavad kulutamist.

Ärev olukord USA panganduses on siiski kasvatanud hirme, et järgmine majanduskriis on ukse ees.

"Mustad pilved, mida oleme viimase aasta jooksul jälginud, jäävad silmapiirile ja segadus pangandussektoris suurendab riske," hoiatas Dimon.

JPMorgani varade maht küündis 2023. aasta esimese kvartali lõpus 2,38 triljoni dollarini. Panga aktsia kerkis reedel 6,6 protsenti.