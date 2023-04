Laupäev tuleb muutliku pilvisusega

Laupäeval püsib jaheda õhumassiga kõrgrõhkkond Venemaa loodeosas ning avaldab mõju ka Eestile. Samal ajal liigub Kesk-Euroopa kohal oleva madalrõhuala põhjaservas soojem õhumass ning vihmasajud, mis liiguvad üle Lõuna-Skandinaavia ja Taani lääne suunas.

Öö vastu laupäeva tuleb muutliku pilvisusega ning sajuta. Tuul puhub idast, põhjarannikul ka kirdest kiirusega 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur ulatub nulli piirilt kuni 5 kraadini.

Laupäeva hommik pilvkattese suuri muutusi ei too ning ilm on jätkuvalt sajuta. Tuul puhub idakaarest 3-9, saartel puhanguti kuni 12 m/s. Õhusoe jääb 2 ja 5 kraadi vahele.

Päev möödub Lääne-Eestis vähese pilvisusega, mujal on pilvkate tihedam. Puhub valdavalt idatuul 5-10, puhanguti 14 m/s ning õhtul nõrgeneb. Termomeeter on Lääne- ja Lõuna-Eestis üle 10 kraadi, kagupoolsetes maakondades on mõni kraad madalam. Ka rannikul jääb temperatuur maksimaalselt 5 kraadi ümber.

Pühapäeval ja esmaspäeval on Lõuna-Eestis kohati kerge vihmasadu, kuid üldiselt peaks järgmised päevad kujunema sellest hoolimata võrdlemisi päikseliseks. Termomeetrinäit jääb öisel ajal vahemikku -3 kuni 4 kraadi, päevasel ajal 7 kuni 15 kraadi, seega on temperatuurikõver liikumas sujuvalt pigem tõusvas joones. Tuul peaks samuti järgnevatel päevadel rahunema ning jääma üldiselt vahemikku 1-8 m/s.