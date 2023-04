Pärnu alustas rannas kevadiste koristustöödega

Pilvise hommikupooliku järel tuli Pärnus kella 11 ajal päike välja ja rannas oli juba suve tunda. Ainult selle vahega, et inimesi ei liikunud – kes see ikka kõleda tuulega jalutama tahab tulla. Aga ettevalmistused suveks, kui puhkajad plaaži vallutavad, on alanud.

Tööd on mitu kilomeetrit pikal rannaalal palju, ligi kuu aega võtab, et rannahooaja alguseks kõik korda saaks.

Suur töö on liivasõelumine, selleni jõutakse järgmisel nädalal. Aga tööd on igal aastal mõnevõrra erinevad. Kui mõnel aastal on tuul liiva isegi parki puhunud, siis sel aastal on meri toonud kaldale rekordiliselt palju puitu.

"Seal muuli juures on seda kogunenud, mis tuleb lähinädalatel ära koristada. Käsitööna väga ei jõua seda teha, seal on puhas masinatöö," rääkis Keskkonnahoolduse töödejuhataja Kalju Villota

Kellel sellist puitu vaja läheb, see võib tulla ja võtta, maksma ei pea. Pingid, mis palju aastaid olid punast värvi, on nüüd Pärnu lipuvärvides sinivalged.

"Kiiged tulevad samamoodi samade värvidega. Siis meil tulevad uued prügikastid, osa laudteed tuleb uus, töölised tulevad uued, ühesõnaga, kõik on uus. Promenaad läheb ka nüüd, pool läheb ilusaks uueks. Tasub vaatama tulla. Elevandil on londiga see lugu, et korrapärane hooldus vaja londile teha. Toome ta jälle tagasi," ütles Villota.

Peaaegu inimtühjas rannas lennutas üks isa lastega tuulelohesid. Tema jutu järgi on rand nii oluline, et seal tuleb tihti käia. "Iga nädalavahetus üritame siin korra ikka käia. Lapsed mängivad siin pargis. Suvelgi ikka üritame kogu aeg olla siin. Rand on Pärnule ikka oluline," rääkis tuulelohe lennutaja Romek.