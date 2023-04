Sõja 416. päev: Vene õhurünnakus Slovjanskile hukkus üksteist elanikku

Oluline laupäeval, 15. aprillil kell 22.45:

- Vene relvajõudude õhurünnakus Slovjanskile hukkus üksteist ja sai viga vähemalt 21 rahulikku elanikku;

- Ukraina kaitsejõud tõrjusid viimase ööpäeva jooksul 56 Vene vägede rünnakut, mis toimusid neljas rindelõigus. Venemaa tulistas Ukrainat ka sõjalennukitelt ning korraldas mitukümmend raketi rünnakt;

- Ukraina kritiseeris telekanali France 24 videoreportaaži Vene vägede treeninglaagrist;

- Vene võimud peatasid Ukrainalt okupeeritud Krimmi poolsaarel Sevastoopolis seni teadmata põhjusel laevaliikluse;

- Ukraina kaitsejõudude igapäevaselt avaldatava hinnangu kohaselt kaotas Venemaa ööpäevaga 460 sõdurit, kolm tanki ja neli jalaväe lahingumasinat.

Ukraina: Bahmut peab vastu vaatamata veristele lahingutele

Ukraina ja Venemaa relvajõud peavad purustatud idaosas Bahmuti linnas erakordselt veriseid lahinguid, kuid Ukraina väed peavad endiselt vastu, teatasid Ukraina sõjaväelased laupäeval.

Venemaa kaitseministeerium teatas laupäeval, et palgasõdurite Wagneri võitlejad vallutasid veel kaks piirkonda Bahmuti linnas, mis on Moskva pealetungi peamine sihtmärk Ida-Ukrainas.

"Linna keskel toimuvad viimaste aastakümnete veriseimad lahingud," ütles Ukraina idaosa sõjaväejuhatuse pressiesindaja Serhi Tšerevatõi laupäeval.

"Meie sõdurid teevad veristes ja ägedates lahingutes kõik, et murda (vaenlase) lahinguvõimet ja moraali. Iga päev, igas selle linna nurgas, teevad nad seda edukalt," ütles ta telekanalile 1+1. .

Venemaa kaitseministeerium teatas, et Wagneri üksused vallutasid kaks piirkonda linna põhja- ja lõunaservas. Vene armee langevarjurite üksused toetasid väidetavat pealetungi, hoides tagasi Ukraina vägesid külgedel, lisati.

Reuters ei saanud seda teadet iseseisvalt kinnitada.

Slovjanskis sai Vene õhurünnakus surma üksteist tsiviilelanikku

Donetski oblastivõimude esindaja Pavel Kirilenko teatel toimus rünnak reede pärastlõunal ning selles varises kokku osa korrusmajast. Rünnakus sai viga 21 inimest ning vähemalt üksteist hukkus plahvatuses ja varemete all.

Kokku tabas Slovjanskit vähemalt seitse Vene raketti. Õhurünnakus sai pihta viis korrusmaja ja ka viis eramut, samuti koolimaja, puhkebaas, haldushoone, kauplus, majandushoone ja 12 autot.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles rünnakut kommenteerides, et kurjuse riik demonstreeris taaskord oma olemust, tappes keset päist päeva rahulikke inimesi, purustades ja hävitades kõike elavata.

"Iga terroriakti eest tuleb kanda õiglast karistust. Me ei jäta oma maale ühtegi jäge Venemaast. Samuti ei jää ükski vaenlane karistuseta," ütles Zelenski.

Päästemeeskonnad on laupäeva õhtu seisuga otsimas veel viit inimest elumaja rusude alt. Peale nende viie on kadunuks jäänud veel inimesei, ütles kohaliku administratsiooni juht Vadym Liakh.

Ukraina õhujõudude teatel on riigil aga peagi relvi, millega selliseid rünnakuid ära hoida.

Õhujõudude pressiesindaja ütles laupäeval, et USA lubatud õhutõrjesüsteem Patriot peaks saabuma millalgi pärast lihavõtteid, vahendab Associated Press. Nad keeldusid andmast täpset ajakava, kuid ütlesid, et avalikkus saab teada "niipea, kui esimene Vene lennuk alla tulistatakse".

65-liikmeline Ukraina sõdurist koosnev rühm lõpetas eelmisel kuul väljaõppe Oklahoma Fort Silli armeepostil ja naasis Euroopasse, et saada lisateavet kaitseraketisüsteemi kasutamise kohta vaenlase lennukite jälitamiseks ja allatulistamiseks.

Ametnikud ütlesid toona, et ukrainlased lähevad seejärel oma riiki tagasi Patrioti raketipatareiga, mis sisaldab kuut mobiilset kanderaketti, mobiilset radarit, elektrigeneraatorit ja lahingujuhtimiskeskust.

Saksamaa ja Holland on samuti lubanud pakkuda Ukrainale Patrioti süsteemi. Lisaks peaks Prantsusmaa ja Itaalia lubatud raketitõrjesüsteem SAMP/T lähitulevikus Ukrainasse sisenema.

Ukraina tõrjus ööpäevaga üle 50 Venemaa rünnaku

Ukraina kaitsejõud tõrjusid viimase ööpäeva jooksul 56 Vene vägede rünnakut, mis toimusid neljas rindelõigus, teatas Ukraina peastaap oma laupäevahommikuses ülevaates.

Venemaa korraldas üheksa õhurünnakut sõjalennukitega, andis 19 raketilööki ning tulistas 42 korral Ukraina üksuste positsioone ja tsiviiltaristut reaktiivraketiseadeldistest. Raketirünnakutest 13 pandi toime õhutõrjerakettidega S-300, mis tabasid Slovjanskit ja Kramatorskit.

Rünnakutes said inimesed surma ja haavata ning purustati mitmeid hooneid, sealhulgas elumaju. Slovjanskis hukkus vähemalt üheksa ja sai viga 21 rahulikku elanikku.

Vene relvajõud on suunanud oma peamised jõupingutused Lõmani, Bahmuti, Avdiivka ja Marinka peale, kõige rängemad lahingud käivad Bahmutis ja Mariinkas.

"Viimase ööpäeva jooksul laadi tagasi vaenlase 56 rünnakut," teatas Ukraina peastaap.

Ukraina õhujõud korraldasid ööpäevaga viis rünnakut Vene üksuste positsioonidele. Tabamuse said üks juhtimispunkt, kolm vägede ja tehnika koondumispaika ja ka üks raadioelektroonilise sõjapidamise punkt.

Ukraina protestis telekanali France 24 Vene vägede juures filmitud lõigu peale

Ukraina kritiseeris teravalt Prantsuse telekanali France 24 filmitud videoreportaaži Vene vägede juures, mis Kiievi hinnangul ei olnud tasakaalustatud ajakirjandus ning sisaldas Vene propagandat.

"See on halb näide niinimetatud tasakaalustatud ajakirjandusest: France 24 reportaaž on koostatud okupantide vaatepunktist lähtudes, kes õpivad, kuidas tappa ukrainlasi (ja valmistuvad seega järgmiseks Butšaks). On raske ette kujutada, et sarnane reportaaž oleks tehtud ka natside positsioonidelt Normandias enne lääneliitlaste dessanti. Või ma eksin milleski? Kas see on normaalne?" ütles Ukraina suursaadik Prantsusmaal Vadõm Omeltšenko.

France 24 on juba eemaldanud oma veebist reportaaži pealkirjaga "Vene väed valmistuvad Ukraina vastupealetungiks", mis oli filmitud Venemaa üksuste treeninglaagris. Lõik oli üles ehitatud Venemaa vaatepunktist lähtudes ning selles kajastati Ukrainat vaenlasena. Samuti kiitlesid seals Vene sõdurid, et nende relvastus on parem kui lääneriikide oma, mainides nimeliselt Saksa tanke Leopard.

Telekanali tegevust kritiseeris ka Ukraina välisministeeriumi pressiesindaja Oleh Nikolenko.

"France 24 reportaaž sellest, kuidas Vene sõdurid valmistuvad tapma Ukraina inimesi on ajakirjandusele häbiks. Okupeeritud aladele minek ilma Ukraina nõusolekuta läheb vastuollu Ukraina seadustega ja need, kes seda teevad, peavad seaduse eest vastutust kandma," ütles Nikolenko.

Okupatsioonivõimud peatasid Sevastoopolis liikluse merel

Vene võimud peatasid Ukrainalt okupeeritud Krimmi poolsaarel Sevastoopolis seni teadmata põhjusel laevaliikluse.

Laevaühenduste peatamisest teatasid linna transpordivõimud.

Teates ei öeldud, mis põhjuse mereliiklus peatati, kuid selles märgiti, et meretranspordi kaudu ühendatud sadamate vahel tagatakse maismaaühendused.

Varem on Sevastoopoli reidil laevade liikumine peatatud kahel põhjusel: kas tormi tõttu või Ukraina droonirünnakute pärast, märkis uudisteagentuur Interfax.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 460 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 181 550 (võrdlus eelmise päevaga +460);

- tankid 3653 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 703 (+4);

- lennukid 307 (+0);

- kopterid 293 (+0);

- suurtükisüsteemid 2785 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 535 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 283 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2339 (+0);

- tiibraketid 911 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5646 (+6);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 321 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, et millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.