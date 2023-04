Vene õhurünnakus Slovjanskile hukkus üheksa elanikku

Oluline laupäeval, 15. aprillil kell 8.35:

- Vene relvajõudude õhurünnakus Slovjanskile hukkus üheksa ja sai viga vähemalt 21 rahulikku elanikku;

- Ukraina kaitsejõud tõrjusid viimase ööpäeva jooksul 56 Vene vägede rünnakut, mis toimusid neljas rindelõigus. Venemaa tulistas Ukrainat ka sõjalennukitelt ning korraldas mitukümmend raketi rünnakt;

- Ukraina kritiseeris telekanali France 24 videoreportaaži Vene vägede treeninglaagrist.

Slovjanskis sai Vene õhurünnakus surma üheksa tsiviilelanikku

Donetski oblastivõimude esindaja Pavel Kirilenko teatel toimus rünnak reede pärastlõunal ning selles varises kokku osa korrusmajast. Rünnakus sai viga 21 inimest ning vähemalt üheksa hukkus plahvatuses ja varemete all.

Kokku tabas Slovjanskit vähemalt seitse Vene raketti. Õhurünnakus sai pihta viis korrusmaja ja ka viis eramut, samuti koolimaja, puhkebaas, haldushoone, kauplus, majandushoone ja 12 autot.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles rünnakut kommenteerides, et kurjuse riik demonstreeris taaskord oma olemust, tappes keset päist päeva rahulikke inimesi, purustades ja hävitades kõike elavata.

"Iga terroriakti eest tuleb kanda õiglast karistust. Me ei jäta oma maale ühtegi jäge Venemaast. Samuti ei jää ükski vaenlane karistuseta," ütles Zelenski.

Ukraina tõrjus ööpäevaga üle 50 Venemaa rünnaku

Ukraina kaitsejõud tõrjusid viimase ööpäeva jooksul 56 Vene vägede rünnakut, mis toimusid neljas rindelõigus, teatas Ukraina peastaap oma laupäevahommikuses ülevaates.

Venemaa korraldas üheksa õhurünnakut sõjalennukitega, andis 19 raketilööki ning tulistas 42 korral Ukraina üksuste positsioone ja tsiviiltaristut reaktiivraketiseadeldistest. Raketirünnakutest 13 pandi toime õhutõrjerakettidega S-300, mis tabasid Slovjanskit ja Kramatorskit.

Rünnakutes said inimesed surma ja haavata ning purustati mitmeid hooneid, sealhulgas elumaju. Slovjanskis hukkus vähemalt üheksa ja sai viga 21 rahulikku elanikku.

Vene relvajõud on suunanud oma peamised jõupingutused Lõmani, Bahmuti, Avdiivka ja Marinka peale, kõige rängemad lahingud käivad Bahmutis ja Mariinkas.

"Viimase ööpäeva jooksul laadi tagasi vaenlase 56 rünnakut," teatas Ukraina peastaap.

Ukraina õhujõud korraldasid ööpäevaga viis rünnakut Vene üksuste positsioonidele. Tabamuse said üks juhtimispunkt, kolm vägede ja tehnika koondumispaika ja ka üks raadioelektroonilise sõjapidamise punkt.

Ukraina protestis telekanali France 24 Vene vägede juures filmitud lõigu peale

Ukraina kritiseeris teravalt Prantsuse telekanali France 24 filmitud videoreportaaži Vene vägede juures, mis Kiievi hinnangul ei olnud tasakaalustatud ajakirjandus ning sisaldas Vene propagandat.

"See on halb näide niinimetatud tasakaalustatud ajakirjandusest: France 24 reportaaž on koostatud okupantide vaatepunktist lähtudes, kes õpivad, kuidas tappa ukrainlasi (ja valmistuvad seega järgmiseks Butšaks). On raske ette kujutada, et sarnane reportaaž oleks tehtud ka natside positsioonidelt Normandias enne lääneliitlaste dessanti. Või ma eksin milleski? Kas see on normaalne?" ütles Ukraina suursaadik Prantsusmaal Vadõm Omeltšenko.

France 24 on juba eemaldanud oma veebist reportaaži pealkirjaga "Vene väed valmistuvad Ukraina vastupealetungiks", mis oli filmitud Venemaa üksuste treeninglaagris. Lõik oli üles ehitatud Venemaa vaatepunktist lähtudes ning selles kajastati Ukrainat vaenlasena. Samuti kiitlesid seals Vene sõdurid, et nende relvastus on parem kui lääneriikide oma, mainides nimeliselt Saksa tanke Leopard.

Telekanali tegevust kritiseeris ka Ukraina välisministeeriumi pressiesindaja Oleh Nikolenko.

"France 24 reportaaž sellest, kuidas Vene sõdurid valmistuvad tapma Ukraina inimesi on ajakirjandusele häbiks. Okupeeritud aladele minek ilma Ukraina nõusolekuta läheb vastuollu Ukraina seadustega ja need, kes seda teevad, peavad seaduse eest vastutust kandma," ütles Nikolenko.