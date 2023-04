Kõlvart: volikogu otsus oli mulle üllatus

Keskerakonna esimeheks kandideerida soovinud Mihhail Kõlvartile oli üllatuseks, et erakond ei soovinud erakorralise kongressi kokkukutsumist. Üllatunud oli ka juhatuse liige Yana Toom, kes tunneb, et tal pole enam piisavalt mandaati tegutsemiseks.

"Erakond, vähemalt volikogu otsustas, et läheme sama moodi edasi. See oli mulle mõnes mõttes üllatus, sest näen erakonnas suurt ootust, et muutused peavad tulema. Samas muutused ka hirmutavad, ja kui inimesed ei ole valmis muutusteks, või ei soovi neid, siis see on vaba valik, aga seda [uue juhi ja muutuse] diskussiooni oli vaja erakonnale," rääkis Kõlvart.

Aasta aja pärast valitakse Keskerakonnale esimeest. "Ma ei tea, kas siis kandideerin. Nägin, et praegu oli usaldus minu suhtes, ma ei tea, kas see on

ka järgmisel aastal. Mina rääkisin muutustest erakonna sees - peaks olema loodud kindel kommunikatsioonisüsteem, et erakonnas saaks teemasid arutada, mitte nii, et otsustab üks inimene või juhatus," sõnas Kõlvart.

Kui midagi ei muutu, siis jätkub erakonnale üldine negatiivne tendents, sõnas Kõlvart. "[Erakonna populaarsuse] kukkumine ei juhtunud riigikogu valmistel, see oli pidev protsess viimased kuus aastat," lisas ta.

Keskerakonna juhatuse liiget Yana Toomi samuti volikogu otsus üllatas. "Ühe häälega... Me ei saa nimetada seda tugevaks mandaadiks," sõnas Toom. "Olukorda tuleb kuidagi muuta," sõnas Toom. "Tuleb küsida esimehe käest, kuidas ta kõike kokku hakkab panema. Ma olen ka juhatuse liige, jah, aga mulle meeldiks palju rohkem kui ma juhatuse liikmena saaksin minna küsima erakonna käest seda mandaati, sest valimistulemus ei ole Ratase "teene", see on kogu juhatuse "teene". Olukorras, kus me oleme sundseisus ja kuidagi töötame veel aasta selles koossisus, ei tundu õiglane. Kerge Ratasel erakonna juhtimine kindlasti olema ei saa," rääkis Toom.

Toomi sõnul oli juhatuses seitse erakorralise kongressi poolt ja kolm vastu. "Juhatus on erakonna läbilõige, see, mis täna toimus, on ka läbilõige. Erakond on pooleks, me ei peaks tegema nägu, et midagi pole juhtunud," sõnas Toom.

"Minu mandaat juhatuses on poole väiksem, kui ta oli peale kongressi. Ma tunnen ennast ebakindlalt, tahaks, et oleks juhatus, mis on valitud kongressi poolt peale seda valimistulemust," lausus Toom.

Juhatusest välja astuda Toom ei kavatse ja ei pea õigeks, et terve juhatus tagasi astuks. "Ma kujutan ette seda kaost, kui 16 juhatuse liiget astuvad tagasi, ja siis veeretavad vastutuse oma tehtu eest asendusliikmetele," sõnas Toom.

Keskerakonna volikogu otsustas laupäeval ülinapi häälteenamusega, et ei kutsu kokku erakorralist kongressi, kus oleks olnud päevakorras uue esimehe valimine. Vahetult enne oli Keskerakonna esimees Jüri Ratas teatanud, et ei kandideeriks erakorralisel kongressil uuesti erakonna juhiks.

Volikogu hääletas 75 poolt ja 74 vastuhäälega selle poolt, et erakorralist kongressi mitte pidada. See tähendab, et Ratas jätkab Keskerakonna esimehena vähemalt 2024. aasta suveni, kui toimub erakonna korraline kongress.

Erakorralise kongressi kokku kutsumist soovitas märtsis Keskerakonna juhatus, kuid kuna kongressi kokku kutsumise õigus on Keskerakonna põhikirja kohaselt volikogul, peetigi laupäeval volikogu istung.