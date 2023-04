Sudaani poolsõjaväeline rühmitus võttis presidendipalees võimu

Sudaani peamine poolsõjaväeline rühmitus teatas, et on saavutanud kontrolli Hartumi rahvusvahelise lennujaama, Merowe lennujaama, al-Obeidi lennujaama ja presidendipalee üle pärast rünnakut sõjaväebaasi vastu Lõuna-Hartumis laupäeva hommikul.

Hartumi lennujaam suleti ja sotsiaalmeedias levitati klippe, mis näitavad, kuidas poolsõjaväeline rühmitus tungib lennujaama. Sudaani relvajõud tegid avalduse, milles öeldakse, et nad kasutavad õhuväge rühmituse "vastutustundetu käitumise peatamiseks".

Tugevat tulistamist oli kuulda Darfuri piirkondades, Lääne-Darfuri osariigis, Geneinas ja Põhja-Darfuri El Fasheris.

Pinged tulid pinnale neljapäeval, kui paramilitaarne rühmitus saatis mehed enam kui 200 sõidukiga piirama põhjas asuvat Merowe lennujaama, kus asub Egiptuse sõjaväebaas. Sõjavägi ütles, et paramilitaristide sammud olid tehtud nendega kooskõlastamata ja olid ebaseaduslikud.

Vaidlus sõjaväe ja rühmituse vahel sai alguse võimu jagamise läbirääkimistel tsiviiljõududega. Armee nõudis, et paramilitaristid peaks armeega integreeruma kahe aasta jooksul, samas kui nad ise soovivad, et see peaks toimuma kümne aasta jooksul.

Samal ajal ütles USA välisminister Antony Blinken, et olukord Hartumis on "habras". "Sudaani suuremad parteid jõudsid mõne nädala eest väga olulisele raamkokkuleppele, kuidas minna edasi tsiviilvalitsusele üleminekuga. Ja selle edasiliikumisel on tehtud tõelisi edusamme," ütles Blinken laupäeval.

Sõjavägi on juhtinud Sudaani alates 2021. aasta riigipöördest, mis lõpetas pikaajalise endise presidendi Omar al-Bashiri tagandamise järel sõlmitud võimu jagamise kokkuleppe.