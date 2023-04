Haapsalu kogudus ühendab piibli ja kokakunsti

Kannatlikkuse teemale keskenduva piiblitunni pidas seekord usuteaduse üliõpilane Siim Kallas. Sellest teemast lähtuvalt valiti koosviibimise kokakunsti puudutavasse osasse kannatlikku meelt ja järjekindlust nõudvad toidud. Old Hapsal hotelli perenaine Daire Kaup õpetas koguduserahvale hapusaia ja ühe mehikopärase supi tegemist. Küsisin "Piibel köögis" regulaarse osaleja Sirje Jätsa käest, mis on tema jaoks selle ettevõtmise juures kõige toredam.

"Kindlasti seltskond. Ei ole sellist kriitikat. On üksteise toetamine ja lihtsalt see formaat, et kuna meie keha vajab toitu, täpselt samamoodi meie hing vajab toitu, täpselt samamoodi meie hing vajab toitu ja see ongi see koht, kus me saaksime seda hingetoitu ja füüsilist toitu mõlemat," rääkis Jätsa.

Eesti evangeelse luterliku kiriku vikaarvaimulik Kristel Engman ütles, et "Piibel köögis" toitude valik on mõjutatud piiblitundide teemadest. Sellel hooajal on vaatluse all olnud emotsioonid Piiblis.

"Vaatame teksti põhjal, milline roog võiks piiblitekstiga, mida me siis uurime, kõige paremini sobida. Oleme ka aeg-ajalt lähtunud mõnest Piiblis nimetatud toiduainest või siis näiteks mõnest teemast, mis parasjagu kirikuaastas käsil on," sõnas Engman.

Enne lauda istumist lauldi üheskoos ning peeti ka palvus.

Engmani sõnul on plaanis panna "Piibel köögis" retseptid kunagi ka raamatukaante vahele.