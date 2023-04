Pühapäev tuleb pilvedega, kuid sajuta

Pühapäeval liigub kõrgrõhuala Loode-Venemaalt aeglaselt ida poole, kuid selle lääneserv ulatub endiselt Soome ja Rootsini. Samas lõunast ulatub üle Baltimaade madalrõhuala serv, mis toob Leetu, Lätti ja ka Lõuna-Eesti vihmahooge.

Esmaspäeval tekib Skandinaavia keskosa kohal uus kõrgrõhuala, mis tugevnedes Skandinaaviamaades, Soomes ja Põhja-Eestis sajupilved hajutab. Madalrõhuala põhjaserv küll Baltimaade kohalt aeglaselt taganeb, kuid Lõuna-Eestis, Lätis ja Leedus on siiski veel üksikuid vihmahooge oodata.

Öö vastu pühapäeva tuleb Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub idakaare tuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur jääb -1 ja +4 kraadi vahele.

Pühapäeva hommik tuleb muutliku pilvisusega ja sajuta. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s ning sooja on 1..4°C. Ennelõunal on vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal kagu poolt alates pilvisus tiheneb ning nõrk vihmasadu levib õhtuks Kesk-Eestini ja Liivi lahele. Puhub idakaare tuul 3-8, iiliti 11 m/s. Plusskraade on 7..12, tuulele avatud rannikul ja sajus 5°C ümber.

Uue nädala alguses ootab meid pilves selgimistega ilm ning kohati sajab vihma. Kuid juba esmaspäeva õhtul, põhja poolt alates, taevas selgineb. Päikseline ja sajuta ilm püsib meiega nädala keskpaigani. Kui öisel ajal langevad õhutemperatuurid veel stabiilselt 0°C lähedale, siis päeval saame taas ilma soojenemist tunnistada. Nädala alguses on termomeetril plusskraade keskmiselt 11, kolmapäeval 12 ning neljapäeval juba 15.

Nii et päeval soe, öösel külm. Selline see klassikaline Eesti kevad ju ongi.