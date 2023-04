Pärnus toimunud töötukassa värbamispäev näitas töötuse langust

Töötukassa värbamispäev Pärnus näitas, et tööle soovijatest puudust pole. Võrreldes aastataguse ajaga oli ukrainlasi kohal palju vähem, sest paljud neist on juba töö leidnud.

Pärnu keskraamatukogu saal, kus värbamispäevi on korraldatud juba mitu aastat, oli sel korral ülerahvastatud. Rahvas kogunes juba tükk aega enne algust ja ruumist lahkujate nägudel oli valdavalt rõõmus ilme. See tähendas, et nad on suveks töökoha leidnud või vähemalt mingi valiku teinud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Töötukassa Pärnu osakonna juhataja Gerli Mets ütles, et Pärnus on töötus langemas. "Pärnus on lood sellised, et töötus hakkab langema. Nagu igal aastal kevadele kohane, tulevad hooajatööd, tööpakkumisi lisandub ja sellega seoses ka tööpuudus jääb meil vähemaks. Hetkel on meil 3200 töötut Pärnumaal," sõnas Mets.

Metsa sõnul on ukrainlastest töötuid hetkel 299. "Meil on olnud sõja algusest alates 1300 töötut sõjapõgenikku, kellest veidi alla 800 on tänaseks tööle asunud. Üsna hästi on nad tänaseks töö leidnud," märkis Mets.

Värbamispäevale tulid töötajaid värbama paljud ettevõtted, osa neist vajab töötajaid vaid suveks, aga soovitakse ka alalist tööjõudu.

Hoolekandeteenuste lääne piirkonna juht Elin Kokla ütles, et Hoolekandeteenused näiteks soovib töötajaid autismidiagnoosiga laste kodusse.

"Elavad seal kuus elanikku ja neid juhendavad 13 tegevusjuhendajat. Ootame kandideerima. Päeval on tööl kolm töötajat kuue elaniku kohta, nii et igal töötajal on kaks elanikku, keda juhendada ja toetada," rääkis Kokla.

Õpilased otsivadki tavaliselt tööd suveks. Näiteks Annabelile jäid silma erinavd töökohad hotellis.

Ukrainlanna Marharita Shyriaieva sai töötukassas tööd ja temast on suur abi just kaasmaalastele. "Kellega ukraina, kellega vene keeles. Sellel pole vahet. Paljud tulevad, et hea, et on oma inimene, kes aitab, juhatab. Mulle väga meeldib töötada inimestega, kui sa saad aidata, juhatada, olla kasulik," lausus ta.