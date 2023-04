Uus nädal algab päikseliselt

Eelolev öö on pilves selgimistega ning mitmel pool sajab vihma. Loode-Eestis on pilvi aga vähe ning sadu ei tule. Mõnel pool on udu. Puhub valdavalt idakaare tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Öö hakul rannikul puhanguti 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on põhjapoolsetes maakondades -1 kuni +2, lõunapoolsetes kuni +4 kraadi.

Hommik on põhjapoolsetes maakondades vähese pilvisusega ja sajuta. Lõuna pool on pilvkate tihedam ning mitmel pool sajab ka vähest vihma. Tuul puhub idakaarest 1 kuni 6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 2 ja 6 kraadi vahele.

Ka kogu ülejäänud päeva on taevas Loode-Eestis pea pilvitu, kuid õhtul laieneb selgem ilm ka lõuna suunas, seega omajagu päikest peaks jõudma kõikjale. Kagu-Eestis sajab kohati ka vihma. Tuul on kirdest- ja idast 2 kuni 10 meetrit sekundis. Õhusooja jagub 8 kuni 13 kraadi, tuulele avatud rannikul jääb temperatuur aga 5 kraadi ümber.