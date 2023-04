Oluline esmaspäeval, 17. aprillil kell 5.55:

- Venemaa pommitas taas Zaporižžja ja Dnipropetrovski oblastit;

- ISW: Vene kaitseministeerium teeb Wagneriga üha rohkem koostööd;

Venemaa pommitas ülestõusmispühade ajal taas Zaporižžja ja Dnipropetrovski oblastit.

Ukrainlased tähistasid 16. aprillil lihavõtteid, Vene väed tulistasid välja üle 50 raketi. Venemaa rünnakutest teatati Donetskis, Harkivis, Sumõs, Dnipropetrovskis, Zaporižžjas ja Mõkolaivis.

Venemaa vägede rünnakut tõttu hukkus Mõkolajivis vähemalt kaks inimest. Venemaa väed pommitasid Dnipropetrovski oblastis asuvat kirikut, kaks inimest sai vigastada, vahendas The Kyiv Independent.

Zaporižžja oblasti kuberner Juri Malaško teatas pühapäeval õhtul, et Vene väed ründasid piirkonna tsiviiltaristut.

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul teeb Venemaa kaitseministeerium üha rohkem koostööd Jevgeni Prigožini juhitud Wagner grupiga. Prigožin ja kaitseministeerium on omavahel tülis, kuid Moskva jätkab Wagneri varustamist kaasaegse relvastusega.

ISW toob välja, et Prigožin on viimaste päevade jooksul vähendanud oma otsekoheseid kommentaare kaitseministeeriumi pihta. Vene sõjablogijad väidavad, et Wagneri väed kasutavad Bahmutis tanke T-90. Venemaa kasutab Bahmutis rünnakute läbiviimiseks üha rohkem õhudessantväelasi.

Venemaa kaitseministeerium väitis pühapäeval, et palgasõdurite üksuse Wagner võitlejad vallutasid Bahmutis veel kaks piirkonda. Väidetavat pealetungi toetasid Vene armee langevarjurite üksused.

Wagner on juhtinud Venemaa katset vallutada Bahmut alates eelmisest suvest, mis on olnud mõlema poole jaoks sõja pikim ja ohvriterohkeim lahing.

Bahmut, kus enne sõda elas umbes 70 000 inimest, on olnud Venemaa peamiseks sihtmärgiks talvises pealetungis, mis on seni andnud vähe edu, hoolimata jalaväe lahingutest, mille intensiivsus oli Euroopas pärast teist maailmasõda ennenägematu.