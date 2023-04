Melbourne on nüüd Sydney asemel Austraalia suurim linn

Austraalia kaks suurlinna Melbourne ja Sydney on pikalt olnud rivaalid ning seetõttu otsustati 20. sajandi alguses, et Austraalia pealinnaks ei saa kumbki ning rajatakse hoopis eraldiseisev Canberra linn, kus paikneb siiani Austraalia valitsus. Viimaste andmete kohaselt on Melbourne nüüd Austraalia suurim linn, teatas The Times.

Melbourne'i kasv Austraalia suurimaks linnaks oli ka Austraalia statistikaametile üllatuseks, kuna veel jaanuaris prognoositi, et suurima linna tiitlit kannab edasi Sydney. Tollal avaldatud hinnangu kohaselt oleks Melbourne'i elanikkond kasvanud Sydney omast suuremaks alles 2031. aastal. Varem hinnati, et Melbourne kasvab Sydneyst suuremaks juba 2026. aastal, kuid linna elanikkond kahanes koroonapandeemia ajal 1,6 protsenti, mistõttu prognoose muudeti.

Melbourne sai Austraalia suurimaks linnaks, kuna linna elanikkonna juurde arvestati ka lähedal asuv Melton. Koos Meltoniga on Melbourne alates 2018. aastast olnud Austraalia suurim linn.

Melbourne'i elanikkond kasvab 2032.-2033. aastaks ligikaudu 6,1 miljoni elanikuni. Selle prognoosi eelduseks on linna piiri muutus. Sydney rahvaarv peaks samaks ajaks jõudma 6,06 miljoni inimeseni.

Samas püsib New South Walesi osariik, mille pealinn on Sydney, Austraalia suurimana. Prognoosi kohaselt elab osariigis 10 aasta pärast 9,1 miljonit inimest. Victoria osariigi prognoosiks on 7,8 miljonit samas ajavahemikus.