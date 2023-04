Ilm püsib päikeseline

Teisipäeva öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning Lõuna-Eestis võib kohati vähest vihma sadada. Paiguti tekib udu. Puhub vaikne põhjakaare tuul ning õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.

Hommik on vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ning sooja on oodata 2 kuni 6 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 9, pärastlõunal iiliti 13 meetrit sekundis. Plusskraade on termomeetril 8 kuni 12. Pisut külmem on tuulele avatud rannikul, kus sooja on 6 kraadi ringis.

Järgnevatel päevadel on ilus ja kuiv kevadilm. Taevas on valdavalt selge, vaid paiguti võib siin-seal pilverünki kohata. Öösel jääb õhutemperatuuri keskmine nädala lõpuni 2 plusskraadi juurde, kuid päevased temperatuurid on kindlal tõusuteel. Kolmapäeval on sooja keskmiselt 10, neljapäeval 13 ning reedel ja laupäeval 15 kraadi.