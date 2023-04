Tartus algasid kevadised tudengipäevad

Madis küpsetas pannkoogihommikul pannkooke neljandat aastat. Pika järjekorra ja nõudlike tudengitega on ta juba harjunud.

"Ma ei saa isegi korraks kulpi käest panna, kuna inimesed ootavad ja mina ei saa lasta neil oodata. Ma tean, kui näljased on tudengid hommikuti," rääkis ta.

Tudengipäevade programmijuht Helena Udso rääkis, et pannkoogihommik proovib olla ka keskkonnasõbralik ning alates 2019. aastast on tudengitel palutud kaasa võtta oma nõud.

"Sellel pannkoogihommikul on eriti näha, et väga palju ollakse enda nõudega, et ei küsita meilt nii palju ja keegi ei tule enam nagu ühekordsete nõudega. See on kindlasti suur edasiminek," ütles tudengipäevade programmijuht Helena Udso.

Loomulikult on pannkoogihommikul saada pannkooke, aga lisaks pakuti ka näiteks tatart, saiakesi, smuutit ja putru. Kõige populaarsemad paistsid olevat võileivad.

Pannkoogihommik oli festivali eelpäev. Tudengipäevad jätkuvad traditsioonilise tudengite öölaulupeoga laupäeval. Pärast seda on juba igapäevaselt oodata erinevaid üritusi, millest mõnedele on tung eriti suur.

Udso sõnul on kõige populaarsem üritus mälumäng. "See on nii traditsiooniline ja seda on aastakümneid juba tehtud. Siis pubiralli ja kindlasti veeüritused on viimasel ajal eriti populaarseks läinud. Pluss siis peod," rääkis Udso.

Tudengipäevad lõppevad 30. aprillil volbri tähistamisega.