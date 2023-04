Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar ütles, et Venemaa jätkab Bahmuti lauspommitamist. Maliari sõnul kasutavad Vene väed linna ründamisel üha rohkem suurtükiväge, samuti laiendab Venemaa õhurünnakuid.

Oluline teisipäeval, 18. aprillil kell 5.55:

- Kiiev: Venemaa hoogustab rünnakuid Bahmuti vastu;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit;

- ISW: Prigožin on tagasi Putini soosingus;

Kiiev: Venemaa hoogustab rünnakuid Bahmuti vastu

Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar ütles, et Venemaa jätkab Bahmuti lauspommitamist. Maliari sõnul kasutavad Vene väed linna ründamisel üha rohkem suurtükiväge, samuti laiendab Venemaa õhurünnakuid.

Maliari sõnul toimuvad kõige ägedamad lahingud Bahmutis ja Marinkas.

"Vaenlane pommitab Bahmutis asuvad hooned ja rajatised lihtsalt maatasa," ütles Maliar.

Bahmut, kus enne sõda elas umbes 70 000 inimest, on olnud Venemaa peamiseks sihtmärgiks talvises pealetungis, mis on seni andnud vähe edu, hoolimata jalaväe lahingutest, mille intensiivsus oli Euroopas pärast teist maailmasõda ennenägematu.

Maliari sõnul üritasid Vene väed rünnata ka Kupjanski piirkonnas, mis asub Harkivi oblasti. Ukraina lõi aga Vene vägede rünnaku tagasi, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas esmaspäeval Sumõ oblastis asuvat viit asulat. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

ISW: Prigožin on tagasi Putini soosingus

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul on Wagneri palgasõdurite juht Jevgeni Prigožin taas võitmas Venemaa presidendi Vladimir Putini poolehoidu.

Prigožin on tagasi Putini soosingus, kuna Venemaa kevadtalvine pealetung kukkus läbi. Ukraina sõjaväeluure ülem Kõrõlo Budanov ütles hiljuti, et Vene väed pidid 31. märtsiks jõudma Donetski ja Luhanski oblasti administratiivpiirideni.

Praegu pole selge, kui palju Putin Prigožinit usaldab, kuid tõenäoliselt peatas Putin Vene kaitseministeeriumi üritused Wagnerile kätte maksta, teatas ISW.

ISW hinnangul teeb Venemaa kaitseministeerium nüüd üha rohkem koostööd Prigožini juhitud Wagner grupiga. ISW tõi juba varem välja, et Prigožin on viimaste päevade jooksul vähendanud oma otsekoheseid kommentaare kaitseministeeriumi pihta.