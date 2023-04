Saksa CDU toetab von der Leyeni jätkamist Euroopa Komisjoni juhina

Saksamaa Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) juht Friedrich Merz ütles esmaspäeval, et CDU toetab Ursula von der Leyenit, kui ta peaks taotlema teist ametiaega Euroopa Komisjoni presidendina.

CDU on Saksamaa suurim opositsioonipartei. Hiljuti käis von der Leyen Berliinis, kus ta kohtus CDU juhtkonnaga.

"Tal on vastava valmisoleku korral olemas meie toetus," ütles Merz.

Merzi sõnul informeeris ta ka kantsler Olaf Scholzi, et CDU toetab von der Leyenit. Komisjoni presidendi ametiaeg lõpeb 2024. aastal. Von der Leyen pole veel ametlikult öelnud, et plaanib uuesti kandideerida.

"Minu jaoks on oluline, et me näitaksime praegusel ajal üles ühtsust ning seetõttu töötavad institutsioonid võimalikult ühtselt. Ja seepärast pole mul praegu õige aeg vastata sellele küsimusele, mis puudutab järgmist ametiaega," ütles von der Leyen.

Merzilt uuriti, kas ta toetab ka niinimetatud Spitzenkandidateni süsteemi. See on süsteem, kus iga üle Euroopaline poliitiline perekond on komisjoni presidendi ametikohale nimetanud oma esindaja, kelle hulgast siis valitsusjuhid võivad valida. Von der Leyen polnud 2019. aastal ühegi partei kandidaat.

Merz ütles, et Scholzi koalitsioon on jõudnud juba kokkuleppele Spitzenkandidateni protsessi toetamise osas, vahendas Politico.