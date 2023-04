Kaks Läti koalitsiooniparteid toetavad Levitsi tagasivalimist

Läti Raadio teatas esmaspäeval, et koalitsiooni kuuluv erakond Rahvuslik Liit (NA) toetab president Egils Levitsi tagasivalimist. Ka peaminister Krišjanis Karinši kodupartei Uus Ühtsus on varem teatanud, et toetab Levitsit.

Levits pole veel teatanud, et kandideerib uuesti presidendiks. Ainus kandidaat on praegu ettevõtja ja erakonna Ühendnimekiri (Apvienotais saraksts – AS) asutaja Uldis Pilens, vahendas LSM.

NA kiitis oma avalduses Levitsi varasemat tööd. Partei teatel on Levits tugevdanud Läti julgeolekut ja esindanud hästi riigi välispoliitilisi huve.

"Geopoliitilises olukorras, kus Euroopas on sõjaoht, peab koalitsioon olema ühtne. Läti president tuleks seega valida koalitsiooni häälteenamusega. Riigipea ei tohi saada valituks häälteenamusega, milles Krmeli-meelsed erakonnad mängivad olulist rolli. Samas kutsume ka opositsioonis olevaid saadikuid toetama Levitsi kandidatuuri," ütles NA juht Raivis Dzintars.

Levits pidas ka kõnelusi NA-ga. Politoloog Iveta Kažoka ütles, et see näitab Levitsi soovi saada tagasivalituks. Kažoka leidis, et Levitsil võib tekkida raskusi 51 hääle kokkusaamisega, kuna koalitsioonipartei AS on avaldanud toetust Uldis Pilensile.

Lätis valib presidendi parlament. Kuni 1997. aastani oli presidendi ametiaeg kolm aastat ja pärast 1997. aastat neli aastat. Läti parlamendis on 100 saadikut. Valituks osutumiseks on vaja vähemalt 51 häält.

Kandidaate saab üles seada 9. kuni 13. maini. Hääletus toimub 31. mail ja uus presidendi ametiaeg algab 8. juulil.