Marabu tõi Eestisse koostöö Nordicaga

Värskelt loodud lennufirma Marabu juhatuse esimees Paul Schwaiger ütles, et just koostöö Nordica ja XFly-ga oli põhjus ettevõtte asutamiseks Eestis. Nordic Aviation Groupi tegevjuhi Jan Palmeri sõnul on koostöö Marabuga Nordicale tulus ettevõtmine.

"Marabu asutati siin just tänu nende inimeste suurepärastele lennundusalastele teadmistele, kõrgele töökultuurile ning viimaste aastate edukusele selles äris," kommenteeris Schwaiger ettevõtte saadetud pressiteates.

"Oleme äärmiselt tänulikud Eesti transpordiametile lennuettevõtjasertifikaadi kiire ja ladusa menetlemise eest. Just sellist operatiivsust ja tuge vajab iga alustav lennuettevõte Euroopas," lisas Schwaiger.

Eesti riikliku lennufirma Nordica juht Jan Palmer kommenteeris uue lennufirma sündi, öeldes, et see on väga märgiline, et uus lennufirma otsustati just Eestisse teha.

"See näitab, et kohalikku kompetentsi hinnatakse kõrgelt ja Eestit vaadatakse juba kui lennundusriiki," rääkis Palmer.

Palmer: pakkusime võimalust asutada lennufirma Eestis

Teisipäeval ütles Palmer ERR-ile, et koostööst Nordicaga tundsid esmalt huvi inimesed investeerimisfirmast Attestor, kellele kuulub ka Marabu emafirma Condor.

Palmer märkis, et koostöövõimalusi arutades sai selgeks, et nad soovivad luua oma lennufirma.

"Me pakkusime võimalust asutada see Eestis ja nad pidasid seda väga heaks mõtteks. Polegi nii tähtis, kus firma asutatud on, aga me saame neid siin kohapealsete teenustega abistada," sõnas Palmer.

ERR küsis ka, miks lisati Marabu lendude hulka ka lennud Tallinnast Hamburgi ja Münchenisse, kui peaasjalikult keskendub ettevõte nendest linnadest Vahemere äärsetesse sihtkohtadesse lendamisele.

"Esiteks, nad tahtsid näha, kas nad suudavad süsteemi juurde tuua rohkem reisijaid, et tekiks midagi sõlmjaama taolist. Ja kuna me ise siin oleme, siis meil on päris palju Eesti lendavat personali Airbusi lennukite jaoks. Nii, et see teeb ka inimeste liigutamise edasi-tagasi väga lihtsaks. Aga põhiliselt on tegemist nendepoolse kommertsotsusega, et turgu avada. Tallinnast Münchenisse või Hamburgi lennates on ju võimalik edasi lennata Vahemere äärsetesse sihtkohtadesse. See, et nad nii teha tahavad, on Eesti turule väga hea," vastas Palmer.

Palmer selgitas, et kuna Nordica ei ole kommertsettevõte, siis nemad ise samu liine lennata ei saaks.

"Me ei müü pileteid. Me keskendume vaid teistele lennufirmadele teenuse pakkumisele," lausus Palmer.

Palmer ei soovinud öelda, kui palju Nordica koostööst Marabuga teenib, aga tunnistas, et koostöö on Nordicale kasumlik. "Samas on meiega koos opereerimine ka Marabu jaoks väga kuluefektiivne," ütles ta.

Palmer rääkis, et kolme Nordica Airbus A320neo peal hakkab tööle kokku 90 meeskonnaliiget, kes hakkavad asuma põhiliselt Hamburgis ja Münchenis. Lisaks saab tööd 10-15 täistööajaga töötajat Tallinna Marabu kontoris, mis asub Nordicaga samades ruumides.

Marabu kuulub Londonis baseeruvale investeerimisfirmale Attestor, kellele kuulub ka lennufirma Condor. Marabu turustabki esialgu oma lennupileteid läbi Condori, mis osutab Marabule müügiagendi teenust.