Michali sõnul märgib poliitikute osalus ettevõtetes usaldust Eesti vastu

Paljud äsja ametisse astunud valitsuse liikmed on aktiivsed ka ettevõtluses ja investeerimises, näiteks on kliimaminister Kristen Michali ettevõtte omanduses mitme panga ja ka Merko Ehituse aktsiaid. Michali sõnul on tema osalused nii väiksed, et korruptsiooniriski pole ning sellised investeeringud Eesti ettevõtlusesse näitavad usaldust oma riigi majanduse tuleviku vastu.