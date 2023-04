Uus valitsus lubab vähendada regionaalset ebavõrdsust, kuid kehtestab samal ajal makse, mis löövad valusamalt just maapiirkondade inimesi. Milline on valitsuse plaan, et elu väljaspool suuremaid linnu ei hääbuks? ETV "Esimeses stuudios" on täna õhtul regionaalminister Madis Kallas.