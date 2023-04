Rootsi valitsus tahab Estonia vöörirambi merest üles tõsta

Rootsi riiklik Estonia laevahuku komisjon soovitas juurdluse jätkamiseks tõsta merest üles uppunud parvlaeva vööriramp, vahendas Dagens Nyheter.

Rootsi tsiviilkaitseminister Carl-Oskar Bohlin ütles, et täiel määral pole võimalik vastata kõigile küsimustele, mis puudutavad 30 aastat tagasi toimunud laevaõnnetust. Bohlin lisas, et kui kavandatud juurdlus võimaldab laevahuku põhjustest paremini aru saada, siis Rootsi valitsuse hinnangul tuleb see ette võtta.

Estonia laeva visiir tõsteti merest üles juba 1994. aastal peale laevaõnnetuse toimumist. Samas vööriramp, mis paiknes visiiri taga, jäi Läänemere põhja.

Rootsi valitsus eraldas Estonia laevahuku juurdluskomisjonile lisaks 25 miljonit Rootsi krooni oma töö elluviimiseks.