Süvenev kevad toob soojakraade

Euroopa juhtivaks ilmategijaks oli teisipäeval Skandinaavia kohal laiuv kuiv kõrgrõhuala, mis Lääne-Euroopast Skandinaavia suunas sooja saatis, samas üle Läänemere Kesk-Euroopasse jahedust suunas. Lõuna-Norras oli täna sooja üle 15 kraadi, Läänemere ääres 10 kraadi ümber.

Kõrgrõhuala kauges servas Püreneel oli sooja üsna suviselt. Suviselt soe oli ka Vahemere ja Musta mere ääres, kuid sealset ilma tegi madalrõhuala, mis sajupilvi kõrgustesse tõstis ning ohtlikule äikesele palju sõnaõigust andis.

Eesti ilma kujundava kõrgrõhkkonna kese nihkub eeloleval ööpäeval Skandinaaviast Norra merele, pöörisega seotud hari liigub aga Põhja-Euroopast lõuna suunas ja avaldab kaugemal lõunas pöörlevale madalrõhkkonnale survet. Ilm läheb seetõttu Läänemere ääres selgemaks, aga ka tuulisemaks.

Neljapäeval püsime Norra merelt ulatuva kõrgrõhuala idaservas, kus domineerib esilagu veel selgem taevas. Tuul nõrgeneb ning Skandinaaviast levib siia üle mere soojem õhumass.

Eelolev öö algab muutliku pilvisusega ja olulise sajuta. Kesköö paiku põhja poolt alates taevas selgineb. Puhub valdavalt kirdetuul 4-10, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -2..+4°Cni.

Kolmapäeva hommik on selge. Tuul puhub kirdest 4-10, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 1..4 kraadini. Päev on selge, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub kirdetuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s, õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 8..14 kraadi, tuulele avatud rannikul 6°C ümber.

Nii neljapäev kui ka reede tulevad peamiselt sajuta. Ühtlasi jõuab siia üle mere soojem õhumass. Kui ööl vastu neljapäeva on veel mitmel pool miinuskraade ja päevamaksimumid tõusevad 10-15 kraadini, siis nii reedene öö kui päev tulevad paar kraadi soojemad. Tuulele avatud rannikul on päevad ikka jahedad. Laupäev ja pühapäev püsivad Lääne-Eestis kuivad, Ida-Eestit võivad riivata mõned hoovihmapilved. Õhutemperatuur peaks püsima öösel plusspoolel, päevad toovad sooja kohati üle 15 kraadi.

Kolmapäeva päeva märksõnadeks on päike, samuti kirdetuul, mis tagasihoidlikkusega ei hiilga ning olemise üsna jahedaks muudab.