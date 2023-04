Tallinna Stroomi rannast on kadunud vesi

Kui oled soojal maal ja vesi rannast kiiresti avamere poole kaob, tuleb ruttu otsida kõrgemat kohta, kus peagi saabuv tsunami üle elada. Kui lähed aga Eestimaa mereranda ja avastad, et merd enam näha polegi ja jäänud on vaid rand, siis mida see tähendab?

"Seda põhjustavad kaks asja - tuule suund ja õhurõhk. Ehk siis praegu on puhunud väga pikalt põhja- ja idatuuled, mis tegelikult lükkab veemassi Soome lahest ja Läänemere põhjaosast allapoole ossa. Taevas on üsna sinine ja päike paistab ja kõrgem õhurõhk soodustab seda hästi. Kui ookeanirannikul käib merevee tase üles-alla regulaarselt kaks korda päevas, siis Läänemeres tõusu-mõõna tsüklit palja silmaga väga ei näe. Samas meie puhul võib samamoodi vesi pluss miinus meeter väga lihtsalt liikuda," rääkis Eesti mereinstituudi professor Georg Martin.

Möödunud suvel avastati siit Stroomi rannast suur õlireostus. Tänavu aprilli alguses teatas Põhja–Tallinna valitsus, et rannaalalt on kaevatud välja 250 tonni pinnast ning rand on nüüd reostusest puhas. Ometi näib paljandunud merepõhi endiselt vikerkaaretoonides küütlevat. Kas see rand ikka on puhas?

"See on orgaanika lagunemine, see ongi loodus. Ta näeb küll selline ilus uhke ja värviline välja ja paneb inimesi muretsema, aga muretsemiseks põhjust ei ole. Kes soovib, saab tulla teha ilusaid värvilisi kuldsete violetsete toonidega loodusfotosid," keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra.

Rannahooaja saabudes hakkab terviseamet taas suplusrandade veekvaliteeti hindama.

"Suplusrandade veeproovidega tavaliselt seiratakse mikrobioloogilisi näitajaid, nendeks tavaliselt on sooleenterokokid ja koli-laadsed bakterid," ütles terviseameti peaspetsialist Lauri Liepkalns.

Keemilist reostust, nafta- ega õlijääke tavapärase seire raames aga ei otsita. Seega tasub rannas liikudes silmad lahti hoida ka siis, kui lehvib ujumist lubav lipp.