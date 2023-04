Oluline teisipäeval, 19. aprillil kell 5.50:

- Venemaa korraldas Odessa pihta droonirünnaku;

- Zelenski külastas teisipäeval ka Poltavat;

Kiiev: Ukraina väed tulistasid teisipäeval alla seitse drooni;

Venemaa korraldas Odessa pihta droonirünnaku

Venemaa korraldas kolmapäeva varahommikul Odessa pihta droonirünnaku. Venemaa armee kasutas sadamalinna ründamiseks Iraanis valmistatud droone.

Venemaa ründas Odessat Shahed droonidega. Kohaliku meedia teatel oli Odessas kuulda plahvatusi. Meedia teatas, et Odessast umbes 20 kilomeetri kaugusel asuvas linnas puhkes tulekahju, vahendas The Kyiv Independent.

Odessa sadamalinn on Odessa oblasti keskus. Linn asub Musta mere ääres.

Zelenski külastas teisipäeval ka Poltavat

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et kohtus Poltava piirkonna ametnikega ning külastas haiglat.

"Me lõpetame selle päeva Poltavas. Päris pikk päev. Hommikul olin Donetskis, Avdijivkas. Kurb on näha, mida Vene terroristid on selle linnaga teinud," ütles Zelenski.

Zelenski külastas teisipäeval Ukraina sõdureid Avdijivka rinde lähistel. Ukraina riigipea kuulas kohapeal ka Donetski operatiivtaktikalise grupi ülema ülevaadet piirkonnas toimuvast. Kohapeal kohtus Zelenski ka sõduritega ning andis välja riiklikke autasusid.

Teisipäeval väitis Kremli pressiteenistus, et Vene president Vladimir Putin käis esmaspäeval okupeeritud Ukraina aladel.

Kiiev: Ukraina väed tulistasid teisipäeval alla seitse drooni

Ukraina õhujõud teatasid, et teisipäeval tulistasid riigi väed alla kuus Iraanis toodetud drooni. Õhujõudude teatel tulistasid riigi väed alla ka ühe Venemaal toodetud drooni, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa kasutab Ukrainas üha enam Iraanis toodetud Shahed-136 droone, mida nimetatakse ka hulkurdroonideks. Iraan tunnistas eelmisel aastal avalikult, et on tarninud Venemaale droone. Venemaa hangib Iraanis valmistatud relvasüsteeme, et lahendada täpismoona ammendumise probleemi Ukraina ründamisel.

Biden pikendas Vene laevade sisenemiskeeldu

USA president Joe Biden teatas teisipäeval, et pikendas Venemaa laevade sisenemiskeeldu. Esimest korda kehtestati keeld juba 2022. aasta aprillis. Sel nädalal oleks see aegunud, kuid Biden otsustas seda aasta võrra pikendada.