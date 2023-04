Laneman: Ukraina pealetungi puhul on olulisim küsimus selle eesmärk

Kuuldused Ukraina kavandatavast vastupealetungist Vene vägedele ja varasem edu on avaldanud mõju Vene vägede tegevusele, ent riigikogu liikme ja brigaadikindral reservis Alar Lanemani sõnul on praegu kõige olulisem küsida, mis on pealetungi eesmärk ehk kas see toob rahu.

Laneman rääkis "Terevisioonis", et kui hakkas kujunema arvamus, et Ukraina valmistub pealetungiks ja tal oli enne edukas pealetung sügisel, siis see kindlasti avaldas mõju Vene vägede tegevusele: hakati kindlustama positsioone, et mitte olla ootamatult tabatud; hakati ka hoidma oma vägesid rohkem.

"Minu jaoks on praegu küsimus, kui palju on Vene vägesid väljaspool operatsioonipiirkonda Venemaal, mis on radari alt praegu väljas ja mis tuuakse mängu, kui olukord seda nõuab," märkis Laneman.

Erusõjaväelase sõnul on praegu kõige tähtsam küsida, milline võiks või peaks olema Ukraina pealetungi eesmärk. "Eesmärke võiks laias laastus olla kaks: sundida Vene väed rahule, et nad hakkaks seda nõudma, või Ukraina defineeritud eesmärk, millena nad ise on sõnastanud 1991. aasta piiride taastamise. Siin ma tooksin kainestava argumendiga, et kui taastataks 1991. aasta piirid, siis kas see on võit ja rahu. Küsimus on selles, kas Vene Föderatsioon lõpetab siis sõdimise või mitte," rääkis Laneman

Lisaks vaevab Lanemani see, kas need, kes Ukrainat toetavad, lääs üldse, on esitanud sarnase küsimuse ehk mis on vormilt, sisult ja mahult piisav mõju Putinile, et ta lõpetaks sõja, ja kus kabinetis seda mõju planeeritakse. Lääs peaks selle küsimuse endale esitama, rõhutas Laneman.

Laneman avaldas lootust, vastupealetungi ajastus tuleb õigel hetkel tänu liitlastele, kelle luureinfole tuginedes tuleb see otsus langetada. Lanemanile tundub, et liitlased, kes on Ukrainat väga palju toetanud, räägivad kaasa ka selles, et ei tuleks liiga varast ettevalmistamata rünnakut.

"Ukraina sõda on täna nagu takistustega kestvusjooks, aga ei tea, kus on takistused ja kus on finiš. See peab välja kujunema," ütles Laneman, soovides jõudu ukrainlastele, et nad teeks kaalutletud ja targa otsuse, püstitaks õiged eesmärgid ja saavutaks läbimurde.