EL võib sõlmida lepingu SpaceX-ga

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Euroopa Liit võib hakata tegema koostööd USA kosmosefirmadega, kuna lähiajal teeb viimase stardi Euroopas toodetud kanderakett Ariane 5. Brüssel võib seetõttu sõlmida lepingu miljardär Elon Muskile kuuluva SpaceX-ga.

Euroopa Komisjon plaanib küsida Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidelt luba, et saaks alustada läbirääkimisi USA-ga, et selle raketifirmad saaksid saata kosmosesse Euroopa satelliite, vahendas Politico.

Lääneriigid kasutavad satelliitsüsteemide globaalseid positsioneerimistehnoloogiaid, nn GNSS-i (Global Navigation Satellite Systems), millest kuulsamad on USA süsteem GPS ning sellest uuem ja täpsem EL-i süsteem Galileo.

Komisjoni hinnangul suudavad ainult SpaceX ja United Launch Alliance saata orbiidile uusi EL-i satelliite, mis kaaluvad umbes 700 kilogrammi.

Galileo süsteemi eesmärk on tagada, et EL ei sõltuks kriitilise tähtsusega teenuste ja tehnoloogia osas teistest riikidest. Seda eesmärki toetab ka Prantsusmaa, mille riigipea Emmanuel Macron väidab, et Euroopa peab oma sõltuvust USA-st vähendama.

Praegu kasutab EL Prantsuse firma ArianeGroupi välja töötatud raketti Ariane 5. Lähikuudel saab selle raketi eluiga läbi. Seda peaks hakkama asendama Ariane 6, kuid selle kasutuselevõtmine viibib. EL ei saa enam kasutada ka Venemaal toodetud Sojuz rakette.

Arvestades Galileo satelliitides sisalduvat tundlikku teavet, siis on vaja sõlmida USA-ga ajutine õiguslikult siduv julgeolekuleping, seisab komisjoni ettepanekus.

Pariisis baseeruv Euroopa Kosmoseagentuur on juba uurinud alternatiivseid võimalusi, et saata satelliite orbiidile. Euroopa Kosmoseagentuur pole EL-i institutsioon, kuid see haldab Prantsuse Guajaanas asuvat kosmodroomi.