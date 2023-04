USA teeb suuri jõupingutusi, et hoida koos Ukrainat toetavat koalitsiooni. Kui palju on Washingtonis tunda sõjaväsimust? Kuidas USA saab hakkama majandusprobleemide ja poliitilise lõhestatusega? Milliseid järeldusi saab teha dokumendilekke skandaalist? ETV "Esimeses stuudios" on täna Eesti suursaadik USA-s Kristjan Prikk.