ID-kaarte saab taas Selverisse tellida

Alates eelmise aasta lõpust on olnud võimalik dokumente tellides valida väljastuskohaks Selveri kauplused. Kui veebruari keskpaigas peatati RIA ettekirjutuse alusel ajutiselt ID-kaartide ja elamisloakaartide väljastamine, siis teisipäeva õhtust alates on see võimalus jälle olemas ning ka ID-kaarte ja elamisloakaarte saab taas tellida oma kodu või töökoha lähedasse kauplusesse, teatas politsei- ja piirivalveamet.

Dokumente saab kätte 40 Selverist üle Eesti.

PPA identiteedi ja staatuste büroo teenuse omanik Marit Abram ütles, et nüüdseks on ületatud paar kuud tagasi ilmnenud takistused ID-kaartide väljastamiseks.

"Tänaseks on Selverites dokumentide väljastamise protsess põhjalikult auditeeritud ning meil on olemas täielik kindlus, et inimesed võivad julgelt dokumentide väljastuskohana valida kaubandusketi teades, et see on sama turvaline ja usaldusväärne kui dokumendil PPA teenindussaalis järel käimine," täiendas Abram.